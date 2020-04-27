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Polêmica!

Netflix: 'La Casa de Las Flores' diz que Bolsonaro é sinônimo de 'burro'

A série mexicana, que contou com a estreia de episódios inéditos na última quinta-feira (23), citou o presidente do Brasil em um diálogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 12:41

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 12:41

A série mexicana "La Casa de Las Flores", da Netflix, citou o nome presidente Jair Bolsonaro em um dos diálogos, usando o sobrenome dele como sinônimo de "burro".
Cena da série
Cena da série "A Casa das Flores" que faz referência ao presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Netflix
"Você é burro? Você é do Alabama? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê?", diz a personagem Paulina de la Mora (Cecília Suarez) a Diego Olvera (Juan Pablo Medina). O diálogo ainda brinca com quem mora no estado do Alabama, nos Estados Unidos. A cena pertence à terceira e última temporada da série, que estreou na última quinta-feira (23).
"La Casa de Las Flores" é uma série que flerta com o drama. Ela segue a vida de uma família de classe alta cheia de segredos. A trama começa com o patriarca levando os filhos que teve com uma amante para a sua família  que não sabia de nada.

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Recentemente, a política brasileira também foi tema de um vídeo especial para promover a quarta parte de "La Casa de Papel", uma das séries mais populares do streaming.
No caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou um vídeo em que um dos atores, Rodrigo De La Serna, que interpreta Palermo, mandou um recado ao petista.
Na entrevista, ele e Pedro Alonso, que interpreta Berlim, ouvem um pedido para que mandem uma mensagem aos brasileiros. La Serna dá o seu: "Um carinho imenso para todos e todas. Força. Lula livre", parece dizer ele, no finzinho do vídeo.

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