Netflix: 'La Casa de Las Flores' diz que Bolsonaro é sinônimo de 'burro'

A série mexicana "La Casa de Las Flores", da Netflix, citou o nome presidente Jair Bolsonaro em um dos diálogos, usando o sobrenome dele como sinônimo de "burro".

Cena da série "A Casa das Flores" que faz referência ao presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Netflix

"Você é burro? Você é do Alabama? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê?", diz a personagem Paulina de la Mora (Cecília Suarez) a Diego Olvera (Juan Pablo Medina). O diálogo ainda brinca com quem mora no estado do Alabama, nos Estados Unidos. A cena pertence à terceira e última temporada da série, que estreou na última quinta-feira (23).

"La Casa de Las Flores" é uma série que flerta com o drama. Ela segue a vida de uma família de classe alta cheia de segredos. A trama começa com o patriarca levando os filhos que teve com uma amante para a sua família  que não sabia de nada.

Recentemente, a política brasileira também foi tema de um vídeo especial para promover a quarta parte de "La Casa de Papel", uma das séries mais populares do streaming.

No caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou um vídeo em que um dos atores, Rodrigo De La Serna, que interpreta Palermo, mandou um recado ao petista.

Una mattina mi son' svegliato... O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao... #equipeLula pic.twitter.com/xM5Fy192dY — Lula (@LulaOficial) April 7, 2020