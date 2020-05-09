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Aos 85 anos

Morre Carlos José, cantor romântico de sucesso nos anos 60 e 70

Ele estava internado há dez dias na UTI do Hospital São Francisco da Providência de Deus, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 15:05

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 15:05

Morre o cantor Carlos José, aos 85 anos, vítima de Covid-19
Morre o cantor Carlos José, aos 85 anos, vítima de Covid-19 Crédito: Divulgação
Intérprete de sucesso nas década de 60 e 70, o cantor romântico e seresteiro Carlos José morreu neste sábado (9), aos 85 anos.
Ele estava internado há dez dias na UTI do Hospital São Francisco da Providência de Deus, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com Covid-19. Sua mulher, Vera, também está internada por conta da doença, em outro hospital.
Paulistano, Carlos José se mudou para o Rio de Janeiro em 1939. Na capital fluminense, ingressou na Faculdade de Direito, onde organizou um grupo de teatro e música que revelou, entre outros, Geraldo Vandré e Silvinha Telles.

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Carlos estreou sua carreira profissional em 1957, apresentando-se no programa "Um instante, maestro", comandado por Flávio Cavalcanti. No mesmo ano, gravou seu primeiro disco, com interpretações de sambas de Maysa, Tom Jobim e Newton Mendonça. O LP de 78 rpm lhe rendeu o título de Cantor Revelação do Ano, concedido por cronistas do Rio de Janeiro. Depois do reconhecimento, abandonou a carreira de advogado para se dedicar à música.
Era considerado um grande seresteiro e suas interpretações de "Esmeralda", "Guarânia da saudade" e "Lembrança" fizeram sucesso nas rádios do país. Com o irmão, o maestro Luiz Cláudio Ramos, Carlos José lançou em 2015 o disco "Musa das Canções", que teve a participação de Chico Buarque.
Ele deixa dois filhos, João e Luciana, e dois netos. A primeira mulher, mãe dos filhos, morreu em 1984.

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