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Luto no rock

Little Richard, um dos pais do rock 'n' roll, morre aos 87 anos

Desde os anos 1950, Little Richard era a voz de diversos sucessos do rock and roll
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 12:10

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 12:10

Little Richard, um dos nomes mais importantes da música popular no século 20, morreu neste sábado, 9, aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Danny Penniman, à revista americana Rolling Stone.
Little Richard morreu aos 85 anos, nos Estados Unidos
Little Richard morreu aos 870 anos, Estados Unidos Crédito: Divulgação
Desde os anos 1950, Little Richard era a voz de diversos sucessos do rock and roll, como Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Lucille, e diversos outros.

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Ao mesmo tempo influenciado pelo gospel e pelo blues, de personalidade explosiva e uma habilidade única no piano, Richard é hoje considerado um dos pais do rock and roll como o conhecemos, e suas músicas se tornaram parte do cânone do gênero pelas gerações seguintes.

VEJA ALGUMAS CÉLEBRES PERFORMANCES DE LITTLE RICHARD

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