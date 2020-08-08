Morre a atriz Chica Xavier, aos 88 anos, no Rio de Janeiro

Atriz Chica Xavier tinha mais de 60 anos de carreira Crédito: Reprodução/Instagram Lua Xavier

A atriz Francisca Xavier Queiroz de Jesus, a Chica Xavier, morreu na madrugada deste sábado (8), aos 88 anos. Ela tinha um câncer e estava internada no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro.

Chica atuou em mais de 40 papéis nas últimas cinco décadas na televisão brasileira. Um de seus personagens mais marcantes foi o de Magé Bassã, da minissérie "Tenda dos Milagres" (1985), da Globo. Ela atuou ao lado de Sônia Braga em "A Força do Desejo", em 1999, e sua última participação foi em "Cheias de Charme" (2012), ambas da Globo.