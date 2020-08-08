Morre a atriz Chica Xavier, aos 88 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Francisca Xavier Queiroz de Jesus, a Chica Xavier, morreu na madrugada deste sábado (8), aos 88 anos. Ela tinha um câncer e estava internada no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro.
Chica atuou em mais de 40 papéis nas últimas cinco décadas na televisão brasileira. Um de seus personagens mais marcantes foi o de Magé Bassã, da minissérie "Tenda dos Milagres" (1985), da Globo. Ela atuou ao lado de Sônia Braga em "A Força do Desejo", em 1999, e sua última participação foi em "Cheias de Charme" (2012), ambas da Globo.
Chica Xavier era casada há 64 anos com o também ator Clementino Kelé, 94, ambos nascidos em Salvador. Ela deixa a neta Luana Xavier, que apresenta o programa "Viagem a Qualquer Custo", no Multishow, e o neto Ernesto Xavier, ator e jornalista.