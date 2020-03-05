'Momento no ES me deu consciência de estar viva', diz Nathalia Timberg

Sucesso é uma coisa falaz. Nem tudo o que é bom faz sucesso e nem tudo que faz sucesso é bom. Às vezes, estabelece uma relação de comunicação, mas equivocada. O que é importante para mim, que é essa apreciação em relação ao meu trabalho, é saber que, de alguma forma, eu estou conseguindo isso que citei há pouco. Consigo tocar a sensibilidade do outro. E é uma forma desse retorno. Todos nós temos uma série de componentes e a vaidade é um deles. Mas em mim, graças a Deus, essa não é a tônica. A tônica é ter conseguido transmitir uma emoção, seja ela simplesmente nas cordas da imersão ou nas cordas do pensamento.