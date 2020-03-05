ATUALIZAÇÃO: Por conta das medidas para evitar a pandemia de coronavírus no ES, a peça que abriria a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro, "MEU QUINTAL É MAIOR DO QUE O MUNDO", com Cássia Kis, (3 e 4 de abril) será adiada temporariamente. Dúvidas sobre ingressos já comprados podem ser tiradas pelos telefones (27) 99781-6230 ou (27) 3376-0933.
Cassia Kis, Nathalia Timberg, Mariana Xavier, Os Melhores do Mundo e muitos outros artistas devem bater ponto nos palcos capixabas até o fim do ano. O elenco faz parte da seleção de 11 espetáculos (nove nacionais e dois locais) que compõe a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro, que neste ano percorrerá cinco cidades.
A abertura acontece no dia 3 de abril com o espetáculo "Meu Quintal é Maior que o Mundo", com Cassia Kis, no Teatro da Ufes. Outra dama do teatro presente no circuito é Nathalia Timberg, que volta com Através da Iris, em maio.
Além do drama, a comédia está garantida no calendário de apresentações em "Rose, A Doméstica", com Lindsay Paulinho, e a turnê de 18 anos do "Terça Isana", com Grace Gianoukas e Roberto Camargo. A criançada também tem vez com um espetáculo que ainda será definido, enquanto os amantes de musicais e do samba poderão curtir "Elza, O Musical".
Circuito Banestes de Teatro leva 11 espetáculos a cinco cidades do ES
NOVIDADE
Para este ano, o circuito terá uma peça inédita da Cia T21, da Vitória Down, que além de divertir tem como objetivo promover o incentivo à inclusão.
Vale lembrar que todas as 24 apresentações do circuito têm valores a partir de R$ 25,00 (meia), exceto "Rubem Braga", que é gratuito, e "O Reino sem Lei", que custará R$ 10,00 (meia). Além disso, a produção destaca que os teatros contarão com acessibilidade.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 11º CIRCUITO BANESTES DE TEATRO
- MEU QUINTAL É MAIOR QUE O MUNDO
- Com Cassia Kis
- Sinopse: O espetáculo faz com que a atriz estabeleça uma cumplicidade com a plateia como protagonista do monólogo baseado na vida do poeta Manoel de Barros. A peça traz 18 poemas do autor - morto em 2014 - extraídos do livro "Memórias Inventadas".
- Quando: dias 03 e 04 de abril, às 21h, no Teatro da Ufes, em Vitória
- ROSE, A DOMÉSTICA
- Com Lindsay Paulinho
- Sinopse: A trama conta a história de uma mulher batalhadora que ficou famosa por se tornar a doméstica dos gays depois que postou seu vídeo na internet cantando uma paródia de Halo, da consagrada cantora pop Beyoncé. No espetáculo, ela relembra sua história antes de ficar famosa: a infância, seus filhos, suas desilusões amorosas e um sonho com seu ídolo Amado Batista, contados com muita música ao vivo
- Quando: dias 25 e 26 de abril, no Teatro da Ufes, em Vitória
- ATRAVÉS DA ÍRIS
- Com Nathalia Timberg
- Sinopse: Nathalia Timberg está em cena como Iris Apfel dando uma entrevista. Ela abre sua casa e divide com uma suposta equipe jornalística suas histórias e opiniões sobre os mais variados assuntos, sem papas na língua
- Quando: dias 23 (20h) e 24 de maio (17h), no Teatro da Ufes, em Vitória
- ESPETÁCULO INFANTIL A DEFINIR
- Quando: dias 06 e 07 de junho, em Vitória
- ANTES DO ANO QUE VEM
- Com Mariana Xavier
- Sinopse: "Antes do Ano Que Vem" é uma história de acolhimento e esperança contada com muito humor através do olhar de Dizuite, a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados (CAD), uma espécie de CVV (Centro de Valorização da Vida). É noite de reveillon, há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda, pois as datas de felicidade obrigatória afloram ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida. A comédia fala da adolescente traída à socialite falida, revelando sete diferentes personagens que avaliam a vida e projetam seus votos de ano novo em perspectivas curiosas e divertidas.
- Quando: 15 de julho, no Centro Cultural Jose Ribeiro Tristão (Afonso Claudio); 17 de julho, no Teatro Marista (Colatina); 18 e 19 de julho, no Teatro da Ufes (Vitória)
- ELZA, O MUSICAL
- Sinopse: A trajetória de Elza Soares é sinônimo de resistência e reinvenção. As múltiplas facetas apresentadas ao longo de sua majestosa carreira foram o ponto de partida para o musical. Em cena, as atrizes se dividem ao viver Elza Soares em suas mais diversas fases e interpretam outros personagens, como os familiares e amigos da cantora, além de personalidades marcantes, como Ary Barroso (1903 - 1964), apresentador do programa onde Elza se apresentou pela primeira vez, e Garrincha (1933 - 1983), que protagonizou com ela um notório relacionamento.
- Quando: dias 01 e 02 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória
- QUEBRANDO REGRAS - TRIBUTO A TINA TURNER
- Com Evelyn Castro e Kacau Gomes
- Sinopse: No dia 16 de janeiro de 1988, a Rainha do Rock, Tina Turner, se apresentava no Maracanã para um público recorde de 180 mil pessoas. Foi um ano emblemático para o Brasil e para o Mundo... desde a Constituição Promulgada, à primeira vitória de Ayrton Senna. Cantar e contar um pouco dessa época através da história de duas mulheres, Evelyn Castro e Kacau Gomes, é a missão desse espetáculo. Sob a direção de João Fonseca, o espetáculo conta com temas como Proud Mary, Simply the Best e We Dont Need Another Hero, entre outros.
- Quando: dias 29 e 30 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória
- RUBEM BRAGA, A VIDA EM VOZ ALTA
- Espetáculo gratuito voltado para alunos do ensino médio da rede pública
- Sinopse: Tendo por base crônicas, poemas e passagens biográficas de Rubem Braga, o monólogo Rubem Braga: A Vida em Voz Alta apresenta o escritor no seu apartamento em meio a recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e literária e a luta contra o autoritarismo desenvolvendo o que poderia ser a sua crônica derradeira, ou apenas só mais um trabalho
- Quando: 23 de setembro, no Teatro Municipal (Montanha); 25 de setembro, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Venda Nova do Imigrante) - às 15h em ambos os dias
- OS MELHORES DO MUNDO - NOTÍCIAS POPULARES
- Sinopse: A peça traz para o palco uma série de enquetes alguns dos mais explosivos do repertório da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo que transforma em humor qualquer lance do nosso cotidiano. Fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber no palco jornal.
- Quando: dias 24 e 25 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória
- TERÇA INSANA - 18 ANOS
- Com Grace Gianoukas e Roberto Camargo
- Sinopse: A turnê que comemora os 18 anos do projeto, reúne alguns dos personagens mais clássicos de Grace, como Aline Dorel e a Preguiça. Junto estará o ator Roberto Camargo, que permanece no projeto desde a sua criação. Para dar mais brilho na festa, o ator Darwin Demarch também foi convidado
- Quando: dias 21 e 22 de novembro, no Teatro da Ufes, em Vitória
- O REINO SEM LEI
- Sinopse: O reino de Pindorama vivia governado pelo Rei Olígonos, o nono, numa terra promissora, de muita fartura, todos com seus direitos garantidos e deveres cumpridos. Até que num golpe do destino e num plano muito bem traçado, Olígonos tem seu trono tomado por Mássima e seus aliados. Olíneia, filha de Olígonos, resolve chamar o povo Pindomoranense a fazer uma revolução na cidade
- Quando: dias 12 e 13 de dezembro, no Palácio Sônia Cabral, em Vitória