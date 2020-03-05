Cassia Kis na peça "Meu Quintal é Maior Do que O Mundo" Crédito: Ronaldo Gutierrez

ATUALIZAÇÃO: Por conta das medidas para evitar a pandemia de coronavírus no ES, a peça que abriria a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro, "MEU QUINTAL É MAIOR DO QUE O MUNDO", com Cássia Kis, (3 e 4 de abril) será adiada temporariamente. Dúvidas sobre ingressos já comprados podem ser tiradas pelos telefones (27) 99781-6230 ou (27) 3376-0933.

Cassia Kis, Nathalia Timberg, Mariana Xavier, Os Melhores do Mundo e muitos outros artistas devem bater ponto nos palcos capixabas até o fim do ano. O elenco faz parte da seleção de 11 espetáculos (nove nacionais e dois locais) que compõe a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro, que neste ano percorrerá cinco cidades.

A abertura acontece no dia 3 de abril com o espetáculo "Meu Quintal é Maior que o Mundo", com Cassia Kis, no Teatro da Ufes. Outra dama do teatro presente no circuito é Nathalia Timberg, que volta com Através da Iris, em maio.

Além do drama, a comédia está garantida no calendário de apresentações em "Rose, A Doméstica", com Lindsay Paulinho, e a turnê de 18 anos do "Terça Isana", com Grace Gianoukas e Roberto Camargo. A criançada também tem vez com um espetáculo que ainda será definido, enquanto os amantes de musicais e do samba poderão curtir "Elza, O Musical".

Your browser does not support the audio element. Circuito Banestes de Teatro leva 11 espetáculos a cinco cidades do ES

NOVIDADE

Para este ano, o circuito terá uma peça inédita da Cia T21, da Vitória Down, que além de divertir tem como objetivo promover o incentivo à inclusão.

Vale lembrar que todas as 24 apresentações do circuito têm valores a partir de R$ 25,00 (meia), exceto "Rubem Braga", que é gratuito, e "O Reino sem Lei", que custará R$ 10,00 (meia). Além disso, a produção destaca que os teatros contarão com acessibilidade.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 11º CIRCUITO BANESTES DE TEATRO

Cassia Kis na peça "Meu Quintal é Maior do que o Mundo" Crédito: Gal Opido/Divulgação

MEU QUINTAL É MAIOR QUE O MUNDO

Com Cassia Kis



Sinopse: O espetáculo faz com que a atriz estabeleça uma cumplicidade com a plateia como protagonista do monólogo baseado na vida do poeta Manoel de Barros. A peça traz 18 poemas do autor - morto em 2014 - extraídos do livro "Memórias Inventadas".



Quando: dias 03 e 04 de abril, às 21h, no Teatro da Ufes, em Vitória

Lindsay Paulinho como Rose, na peça "A Doméstica do Brasil" Crédito: Gustavo Bezzy/Divulgação

ROSE, A DOMÉSTICA

Com Lindsay Paulinho

Sinopse: A trama conta a história de uma mulher batalhadora que ficou famosa por se tornar a doméstica dos gays depois que postou seu vídeo na internet cantando uma paródia de Halo, da consagrada cantora pop Beyoncé. No espetáculo, ela relembra sua história antes de ficar famosa: a infância, seus filhos, suas desilusões amorosas e um sonho com seu ídolo Amado Batista, contados com muita música ao vivo

A trama conta a história de uma mulher batalhadora que ficou famosa por se tornar a doméstica dos gays depois que postou seu vídeo na internet cantando uma paródia de Halo, da consagrada cantora pop Beyoncé. No espetáculo, ela relembra sua história antes de ficar famosa: a infância, seus filhos, suas desilusões amorosas e um sonho com seu ídolo Amado Batista, contados com muita música ao vivo Quando: dias 25 e 26 de abril, no Teatro da Ufes, em Vitória

Nathalia Timberg na peça "Através da Íris" Crédito: Rodrigo Lopes/Divulgação

ATRAVÉS DA ÍRIS

Com Nathalia Timberg

Sinopse: Nathalia Timberg está em cena como Iris Apfel dando uma entrevista. Ela abre sua casa e divide com uma suposta equipe jornalística suas histórias e opiniões sobre os mais variados assuntos, sem papas na língua

Nathalia Timberg está em cena como Iris Apfel dando uma entrevista. Ela abre sua casa e divide com uma suposta equipe jornalística suas histórias e opiniões sobre os mais variados assuntos, sem papas na língua Quando: dias 23 (20h) e 24 de maio (17h), no Teatro da Ufes, em Vitória

ESPETÁCULO INFANTIL A DEFINIR

Quando: dias 06 e 07 de junho, em Vitória

Mariana Xavier em foto de divulgação da peça "Antes do Ano Que Vem" Crédito: RODRIGO LOPES/Divulgação

ANTES DO ANO QUE VEM

Com Mariana Xavier

Sinopse: "Antes do Ano Que Vem" é uma história de acolhimento e esperança contada com muito humor através do olhar de Dizuite, a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados (CAD), uma espécie de CVV (Centro de Valorização da Vida). É noite de reveillon, há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda, pois as datas de felicidade obrigatória afloram ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida. A comédia fala da adolescente traída à socialite falida, revelando sete diferentes personagens que avaliam a vida e projetam seus votos de ano novo em perspectivas curiosas e divertidas.

"Antes do Ano Que Vem" é uma história de acolhimento e esperança contada com muito humor através do olhar de Dizuite, a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados (CAD), uma espécie de CVV (Centro de Valorização da Vida). É noite de reveillon, há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda, pois as datas de felicidade obrigatória afloram ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida. A comédia fala da adolescente traída à socialite falida, revelando sete diferentes personagens que avaliam a vida e projetam seus votos de ano novo em perspectivas curiosas e divertidas. Quando: 15 de julho, no Centro Cultural Jose Ribeiro Tristão (Afonso Claudio); 17 de julho, no Teatro Marista (Colatina); 18 e 19 de julho, no Teatro da Ufes (Vitória)

Elenco de "Elza - O Musical" Crédito: Leo Aversa/Divulgação

ELZA, O MUSICAL

Sinopse: A trajetória de Elza Soares é sinônimo de resistência e reinvenção. As múltiplas facetas apresentadas ao longo de sua majestosa carreira foram o ponto de partida para o musical. Em cena, as atrizes se dividem ao viver Elza Soares em suas mais diversas fases e interpretam outros personagens, como os familiares e amigos da cantora, além de personalidades marcantes, como Ary Barroso (1903 - 1964), apresentador do programa onde Elza se apresentou pela primeira vez, e Garrincha (1933 - 1983), que protagonizou com ela um notório relacionamento.

A trajetória de Elza Soares é sinônimo de resistência e reinvenção. As múltiplas facetas apresentadas ao longo de sua majestosa carreira foram o ponto de partida para o musical. Em cena, as atrizes se dividem ao viver Elza Soares em suas mais diversas fases e interpretam outros personagens, como os familiares e amigos da cantora, além de personalidades marcantes, como Ary Barroso (1903 - 1964), apresentador do programa onde Elza se apresentou pela primeira vez, e Garrincha (1933 - 1983), que protagonizou com ela um notório relacionamento. Quando: dias 01 e 02 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória

Evelyn Castro e Kacau Gomes como Tina Turner no musical "Quebrando as Regras" Crédito: Dan Coelho/Divulgação

QUEBRANDO REGRAS - TRIBUTO A TINA TURNER

Com Evelyn Castro e Kacau Gomes

Sinopse: No dia 16 de janeiro de 1988, a Rainha do Rock, Tina Turner, se apresentava no Maracanã para um público recorde de 180 mil pessoas. Foi um ano emblemático para o Brasil e para o Mundo... desde a Constituição Promulgada, à primeira vitória de Ayrton Senna. Cantar e contar um pouco dessa época através da história de duas mulheres, Evelyn Castro e Kacau Gomes, é a missão desse espetáculo. Sob a direção de João Fonseca, o espetáculo conta com temas como Proud Mary, Simply the Best e We Dont Need Another Hero, entre outros.

No dia 16 de janeiro de 1988, a Rainha do Rock, Tina Turner, se apresentava no Maracanã para um público recorde de 180 mil pessoas. Foi um ano emblemático para o Brasil e para o Mundo... desde a Constituição Promulgada, à primeira vitória de Ayrton Senna. Cantar e contar um pouco dessa época através da história de duas mulheres, Evelyn Castro e Kacau Gomes, é a missão desse espetáculo. Sob a direção de João Fonseca, o espetáculo conta com temas como Proud Mary, Simply the Best e We Dont Need Another Hero, entre outros. Quando: dias 29 e 30 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória

Cena do espetáculo "Rubem Braga - A vida em Voz Alta" Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação

RUBEM BRAGA, A VIDA EM VOZ ALTA

Espetáculo gratuito voltado para alunos do ensino médio da rede pública

Sinopse: Tendo por base crônicas, poemas e passagens biográficas de Rubem Braga, o monólogo Rubem Braga: A Vida em Voz Alta apresenta o escritor no seu apartamento  em meio a recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e literária e a luta contra o autoritarismo  desenvolvendo o que poderia ser a sua crônica derradeira, ou apenas só mais um trabalho

Tendo por base crônicas, poemas e passagens biográficas de Rubem Braga, o monólogo Rubem Braga: A Vida em Voz Alta apresenta o escritor no seu apartamento  em meio a recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e literária e a luta contra o autoritarismo  desenvolvendo o que poderia ser a sua crônica derradeira, ou apenas só mais um trabalho Quando: 23 de setembro, no Teatro Municipal (Montanha); 25 de setembro, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Venda Nova do Imigrante) - às 15h em ambos os dias

Companhia Melhores do Mundo no espetáculo "Notícias Populares" Crédito: Divulgação

OS MELHORES DO MUNDO - NOTÍCIAS POPULARES

Sinopse: A peça traz para o palco uma série de enquetes  alguns dos mais explosivos do repertório da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo  que transforma em humor qualquer lance do nosso cotidiano. Fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber no palco  jornal.

A peça traz para o palco uma série de enquetes  alguns dos mais explosivos do repertório da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo  que transforma em humor qualquer lance do nosso cotidiano. Fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber no palco  jornal. Quando: dias 24 e 25 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória

Grace Gianoukas no espetáculo "Terça Insana" Crédito: Divulgação

TERÇA INSANA - 18 ANOS

Com Grace Gianoukas e Roberto Camargo

Sinopse: A turnê que comemora os 18 anos do projeto, reúne alguns dos personagens mais clássicos de Grace, como Aline Dorel e a Preguiça. Junto estará o ator Roberto Camargo, que permanece no projeto desde a sua criação. Para dar mais brilho na festa, o ator Darwin Demarch também foi convidado

A turnê que comemora os 18 anos do projeto, reúne alguns dos personagens mais clássicos de Grace, como Aline Dorel e a Preguiça. Junto estará o ator Roberto Camargo, que permanece no projeto desde a sua criação. Para dar mais brilho na festa, o ator Darwin Demarch também foi convidado Quando: dias 21 e 22 de novembro, no Teatro da Ufes, em Vitória