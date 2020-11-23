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Televisão

Manhattan Connection será exibido na TV Cultura em 2021

Um dia após ser encerrado no GloboNews, atração é anunciada em outra emissora

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:15
Manhattan Connection será exibido na TV Cultura
Manhattan Connection será exibido na TV Cultura Crédito: Reprodução
Um dia após a sua última edição no GloboNews, o Manhattan Connection foi anunciado na TV Cultura. Segundo comunicado da emissora divulgado nesta segunda (23), o programa vai fazer parte da grade da emissora em 2021.
A previsão de estreia é em janeiro. Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Ricardo Amorim e Pedro Andrade integram a atração.
O Manhattan Connection está no ar há 27 anos. Ele nasceu no GNT em 1993, já comandado por Lucas Mendes e com a presença de Caio Blinder. Diogo Mainardi se juntou ao grupo em 2004. Depois, entraram Ricardo Amorim e Pedro Andrade.
O programa era exibido no GloboNews desde 2011. A Cultura afirma que, em breve, irá anunciar detalhes sobre os dias e horários de exibição.

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