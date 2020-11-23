Manhattan Connection será exibido na TV Cultura em 2021

Manhattan Connection será exibido na TV Cultura Crédito: Reprodução

Um dia após a sua última edição no GloboNews, o Manhattan Connection foi anunciado na TV Cultura. Segundo comunicado da emissora divulgado nesta segunda (23), o programa vai fazer parte da grade da emissora em 2021.

A previsão de estreia é em janeiro. Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Ricardo Amorim e Pedro Andrade integram a atração.

O Manhattan Connection está no ar há 27 anos. Ele nasceu no GNT em 1993, já comandado por Lucas Mendes e com a presença de Caio Blinder. Diogo Mainardi se juntou ao grupo em 2004. Depois, entraram Ricardo Amorim e Pedro Andrade.