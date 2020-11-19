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'Sugeri à Globo não fazer meu especial este ano', diz Roberto Carlos

Em comunicado oficial, cantor capixaba diz que considerou as gravações neste ano um risco e que reexibição de show em Jerusalém foi 'boa solução'

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 12:53
O cantor Roberto Carlos
O cantor Roberto Carlos Crédito: Caio Girardi/Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Que o especial de Roberto Carlos na Globo não será gravado neste ano por conta da pandemia da Covid-19 não é mais novidade para ninguém. Acontece que o pedido de cancelamento da filmagem partiu do próprio cantor capixaba, conforme informa comunicado enviado pela assessoria do artista à reportagem nesta quinta-feira (19). 
Na nota, Roberto diz que considerou um risco reunir a equipe, que é formada por grande número de profissionais, já que o contágio pelo novo coronavírus continua alto no Brasil e que a ideia de reexibir o show que ele fez em Jerusalém, em 2011, foi "uma boa solução". 
"Sugeri à TV Globo a não fazer meu especial este ano, pelo grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravações. Fui atendido. Foi sugerida a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua em perfeita harmonia", fala, no comunicado oficial. 

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