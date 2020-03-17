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Televisão

'Malhação: Toda Forma de Amar' terá final antecipado para abril

Globo vai suspender gravações das demais novelas e colocar reprises no lugar

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:32
Malhação: Toda Forma de Amar: Cléber (Gabriel Santana) e Anjinha (Caroline Dallarosa) Crédito: Estevam Avellar/Globo
Em decorrência da pandemia do coronavírus, a Globo decidiu, nesta segunda-feira (16), antecipar o final da novela "Malhação: Toda Forma de Amar".
Escrita por Emanuel Jacobina e com direção artística de Adriano Melo, o folheitm terá seu final antecipado para o mês de abril. A emissora não informou, porém, a data exata do término.

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Após o encerramento da atual temporada, a Globo entrará com um compacto de "Malhação: Viva a Diferença", que foi escrita por Cao Hamburger e teve direção artística de Paulo Silvestrini.
"As novelas da Globo terão suas gravações paralisadas, o que vai comprometer suas exibições. Algumas terão seus finais antecipados e outras terão que ser interrompidas mesmo", disse a emissora, em nota, ao frisar que a atitude se deve para evitar o contato físico.
"É fundamental na estratégia da sociedade para conter a expansão do vírus. E não há novelas sem abraços, apertos de mãos, beijos, festas, cenas de briga, cenas de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade: evitando o contágio aqui, evitamos que ele se espalhe lá fora. O nosso primeiro compromisso é com a saúde de nossos colaboradores e do público."

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