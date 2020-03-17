'Malhação: Toda Forma de Amar' terá final antecipado para abril

Malhação: Toda Forma de Amar: Cléber (Gabriel Santana) e Anjinha (Caroline Dallarosa) Crédito: Estevam Avellar/Globo

Em decorrência da pandemia do coronavírus, a Globo decidiu, nesta segunda-feira (16), antecipar o final da novela "Malhação: Toda Forma de Amar".

Escrita por Emanuel Jacobina e com direção artística de Adriano Melo, o folheitm terá seu final antecipado para o mês de abril. A emissora não informou, porém, a data exata do término.

Após o encerramento da atual temporada, a Globo entrará com um compacto de "Malhação: Viva a Diferença", que foi escrita por Cao Hamburger e teve direção artística de Paulo Silvestrini.

"As novelas da Globo terão suas gravações paralisadas, o que vai comprometer suas exibições. Algumas terão seus finais antecipados e outras terão que ser interrompidas mesmo", disse a emissora, em nota, ao frisar que a atitude se deve para evitar o contato físico.