Luciano Huck exibe 'Lata Velha' com capixabas 2 meses após visita ao ES

O capixaba foi surpreendido com a visita de Luciano Huck no último dia 19 de setembro, no Convento da Penha, em Vila Velha. Na época, o apresentador veio ao Espírito Santo gravar com um time feminino de futebol o quadro "Lata Velha". O resultado de toda a gravação irá ao ar neste sábado (16), a partir das 16h, no Caldeirão do Huck (TV Globo).
Do convento, Huck encontrou com as meninas do Vila Nova, atual tetracampeão capixabana categoria, durante uma partida contra o Fluminense, no 38º BI, na Prainha. De lá, partiram para o bairro Vale Encantado onde é a "sede" do time.
No local, mais exatamente no campinho surrado do bairro vilavelhense, as jogadoras se viram surpreendidas com a notícia de que a van, de 1997, que as leva para disputar as partidas pelo Estado, de propriedade do técnico do time, Luciano Tadino, seria reformada.
O capixaba foi selecionado para o programa após uma atleta de sua equipe escrever uma carta. Nela, relatava a condição do automóvel que sempre quebrava.
"Cansada de passar sufoco, a Fernanda disse que iria escrever para o Luciano Huck. Mas não acreditava que ele viria até a minha casa", conta.
A vinda de Luciano ao Espírito Santo rendeu muitos comentários nas redes sociais. Para conferir como o carro ficou, basta ficar ligado no "Caldeirão do Huck" deste sábado.
SEGUNDO TIME CAPIXABA NO LATA VELHA
Esta não é a primeira vez que um capixaba é contemplado no quadro. Em 2010, o "Lata Velha" aterrissou pela primeira vez no Espírito Santo, mais precisamente no município de Castelo, onde encontrou Bárbara Vettorazzi. Na época com 21 anos, ela e mais sete amigas montaram um time de futebol feminino, o Campestre Futebol Clube.
A jogadora ganhou a reforma de sua caminhonete Ford F 75 amarelo, uma herança de seu avô, Seu Joaquim. Por sinal, este era o veículo que levava o time para os jogos e quem dirigia era o Seu Joaquim. Elas escreveram uma carta para o Caldeirão pedindo a reforma do veículo que estava bem avariado. Sem ele, o time não tinha condições de jogar.
Na época, o grupo de amigas teve de cantar e dançar como o grupo As Frenéticas interpretando as canções Dancing Days e Perigosas. Com o desafio vencido, o carro foi turbinado.
*Com informações de Guilherme Silva