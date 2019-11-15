Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Luciano Huck exibe 'Lata Velha' com capixabas 2 meses após visita ao ES

Programa vai mostrar reforma de uma van de um time de futebol feminino de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 21:09

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:09

O time Vila Nova no caldeirão do Huck Crédito: Marlyson Tadino
O capixaba foi surpreendido com a visita de Luciano Huck no último dia 19 de setembro, no Convento da Penha, em Vila Velha. Na época, o apresentador veio ao Espírito Santo gravar com um time feminino de futebol o quadro "Lata Velha". O resultado de toda a gravação irá ao ar neste sábado (16), a partir das 16h, no Caldeirão do Huck (TV Globo).
Do convento, Huck encontrou com as meninas do Vila Nova, atual tetracampeão capixabana categoria, durante uma partida contra o Fluminense, no 38º BI, na Prainha. De lá, partiram para o bairro Vale Encantado onde é a "sede" do time.
No local, mais exatamente no campinho surrado do bairro vilavelhense, as jogadoras se viram surpreendidas com a notícia de que a van, de 1997, que as leva para disputar as partidas pelo Estado, de propriedade do técnico do time, Luciano Tadino, seria reformada.
Van do time feminino do Vila Nova é vai ser reformada no quadro Lata Velha do Caldeirão do Huck Crédito: Murilo Cuzzuol
O capixaba foi selecionado para o programa após uma atleta de sua equipe escrever uma carta. Nela, relatava a condição do automóvel que sempre quebrava.
"Cansada de passar sufoco, a Fernanda disse que iria escrever para o Luciano Huck. Mas não acreditava que ele viria até a minha casa", conta.

Veja Também

'Me leva ao Caldeirão', diz Lula a Luciano Huck ao embarcar em avião

Veja fotos de Luciano Huck no Convento da Penha, no ES

Luciano Huck fica sem graça ao levar cantada de homem

A vinda de Luciano ao Espírito Santo rendeu muitos comentários nas redes sociais. Para conferir como o carro ficou, basta ficar ligado no "Caldeirão do Huck" deste sábado.

SEGUNDO TIME CAPIXABA NO LATA VELHA

Esta não é a primeira vez que um capixaba é contemplado no quadro. Em 2010, o "Lata Velha" aterrissou pela primeira vez no Espírito Santo, mais precisamente no município de Castelo, onde encontrou Bárbara Vettorazzi. Na época com 21 anos, ela e mais sete amigas montaram um time de futebol feminino, o Campestre Futebol Clube. 
A jogadora ganhou a reforma de sua caminhonete Ford F 75 amarelo, uma herança de seu avô, Seu Joaquim.  Por sinal, este era o veículo que levava o time para os jogos e quem dirigia era o Seu Joaquim. Elas escreveram uma carta para o Caldeirão pedindo a reforma do veículo que estava bem avariado. Sem ele, o time não tinha condições de jogar.
Na época,  o grupo de amigas teve de cantar e dançar como o grupo As Frenéticas interpretando as canções Dancing Days e Perigosas. Com o desafio vencido, o carro foi turbinado.
A estudante Bárbara Vettorazzi, de Castelo, suas amigas e Luciano Huck, no quadro "Lata Velha", em 2010 Crédito: TV Globo/Blenda Gomes
*Com informações de Guilherme Silva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados