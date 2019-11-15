Luciano Huck exibe 'Lata Velha' com capixabas 2 meses após visita ao ES

O time Vila Nova no caldeirão do Huck Crédito: Marlyson Tadino

No local, mais exatamente no campinho surrado do bairro vilavelhense, as jogadoras se viram surpreendidas com a notícia de que a van, de 1997, que as leva para disputar as partidas pelo Estado, de propriedade do técnico do time, Luciano Tadino, seria reformada.

Van do time feminino do Vila Nova é vai ser reformada no quadro Lata Velha do Caldeirão do Huck Crédito: Murilo Cuzzuol

O capixaba foi selecionado para o programa após uma atleta de sua equipe escrever uma carta. Nela, relatava a condição do automóvel que sempre quebrava.

"Cansada de passar sufoco, a Fernanda disse que iria escrever para o Luciano Huck. Mas não acreditava que ele viria até a minha casa", conta.

A vinda de Luciano ao Espírito Santo rendeu muitos comentários nas redes sociais. Para conferir como o carro ficou, basta ficar ligado no "Caldeirão do Huck" deste sábado.

SEGUNDO TIME CAPIXABA NO LATA VELHA

A jogadora ganhou a reforma de sua caminhonete Ford F 75 amarelo, uma herança de seu avô, Seu Joaquim. Por sinal, este era o veículo que levava o time para os jogos e quem dirigia era o Seu Joaquim. Elas escreveram uma carta para o Caldeirão pedindo a reforma do veículo que estava bem avariado. Sem ele, o time não tinha condições de jogar.

Na época, o grupo de amigas teve de cantar e dançar como o grupo As Frenéticas interpretando as canções Dancing Days e Perigosas. Com o desafio vencido, o carro foi turbinado.

A estudante Bárbara Vettorazzi, de Castelo, suas amigas e Luciano Huck, no quadro "Lata Velha", em 2010 Crédito: TV Globo/Blenda Gomes