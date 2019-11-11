'Me leva ao Caldeirão', diz Lula a Luciano Huck ao embarcar em avião

Na saída de Lula da prisão, uma multidão de manifestantes saudou o ex- presidente empunhando bandeiras do PT gritando palavras de ordem Crédito: Estadão Conteúdo | Giuliano Gomes

Lula não sabia quem era o dono da aeronave até o embarque. Ele já estava acomodado na poltrona quando o piloto o alertou da coincidência: o avião, que faz parte da frota da Icon Taxi Aéreo, com quem o partido tinha negociado, era de Huck.

Assim como o ex-presidente, o apresentador também não sabia do fato e seria alertado em seguida. Minutos depois, o comandante do voo telefonou a Huck, deu a notícia ?e passou o telefone para Lula.

A conversa foi genérica e durou pouco. De acordo com pessoas que tomaram conhecimento do contato, foi apenas uma gentileza do apresentador, que teria dito que os dois precisavam conversar.

O ex-presidente teria retribuído com uma brincadeira: "E por que você não me leva ao 'Caldeirão do Huck' e conversamos lá?".