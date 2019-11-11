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Política

'Me leva ao Caldeirão', diz Lula a Luciano Huck ao embarcar em avião

O ex-presidente viajou de Curitiba a São Paulo no avião do apresentador, que foi alugado pelo PT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 16:34

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 16:34

Na saída de Lula da prisão, uma multidão de manifestantes saudou o ex- presidente empunhando bandeiras do PT gritando palavras de ordem Crédito: Estadão Conteúdo | Giuliano Gomes
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o apresentador Luciano Huck conversaram por telefone no sábado (09), quando o petista viajou de Curitiba (PR) a São Paulo no avião do apresentador, que foi alugado pelo PT com recursos próprios.
Lula não sabia quem era o dono da aeronave até o embarque. Ele já estava acomodado na poltrona quando o piloto o alertou da coincidência: o avião, que faz parte da frota da Icon Taxi Aéreo, com quem o partido tinha negociado, era de Huck.
Assim como o ex-presidente, o apresentador também não sabia do fato e seria alertado em seguida. Minutos depois, o comandante do voo telefonou a Huck, deu a notícia ?e passou o telefone para Lula.
A conversa foi genérica e durou pouco. De acordo com pessoas que tomaram conhecimento do contato, foi apenas uma gentileza do apresentador, que teria dito que os dois precisavam conversar.

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O ex-presidente teria retribuído com uma brincadeira: "E por que você não me leva ao 'Caldeirão do Huck' e conversamos lá?".
Apresentado por Huck, o programa é um dos mais prestigiados da TV Globo, que vem sendo atacada há tempos por Lula ?no sábado, no primeiro discurso depois que saiu da prisão, o petista voltou a criticar a emissora.

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