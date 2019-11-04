Lollapalooza divulga a divisão das atrações por dia; veja programação

A cantora Lana Del Rey Crédito: Instagram/@lanadelrey

A organização do Lollapalooza divulgou a divisão das atrações por dia. Guns N' Roses e Lana Del Rey são os destaques de 3 de abril; Travis Scott e Martin Garrix são os headliners de 4 de abril; Strokes e Gwen Stefani fecham o evento em 5 de abril, novamente no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

O Lolla Day, ingresso para um dia de evento, fica disponível a partir desta segunda (4) por R$ 800. O passe para os três dias custa R$ 2.100 (quarto lote). As entradas podem ser compradas no site lollapalooza.com.br.

Além de opção para meia-entrada, há a entrada social, fruto de uma parceria entre o Lolla e o Criança Esperança. Segundo a organização, ao doar o valor de R$ 40 para a campanha, o fã terá desconto de 45% no valor do Lolla Pass. Doando R$ 30, terá 45% de desconto no Lolla Day.

Para clientes cartões Bradesco, BradesCard e next o desconto é cumulativo aos 15% na compra do ingresso inteiro até 31 de dezembro. Depois a redução passa a ser de 10%.

Entre os artistas nacionais os rappers Emicida, Djonga e a cantora Pabllo Vittar estão entre os destaques (abaixo veja a lista completa). Rashid e Silva, que estavam no lineup de 2019 e tiveram os shows adiados pela forte chuva, voltam ao cartaz deste ano. Em 2019, o Lolla contou com Kings of Leon, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz e Post Malone.

O festival criado por Perry Farrell (do Jane's Addiction), em 1991, ganhou relevância mundial com suas edições em Chicago (EUA). Em 2016, no aniversário de 25 anos nos Estados Unidos, ganhou quatro dias de evento ?em vez de três como em anos anteriores.

O Lollapalooza chegou ao Brasil em 2012 com Foo Fighters e Arctic Monkeys como headliners no Jockey Club, na capital paulista.

CHILE E ARGENTINA

O festival também está nos países vizinhos. Chile e Argentina compartilham alguns dos artistas presentes no Brasil, como Guns, Strokes, Travis Scott, Lana Del Rey e Pabllo Vittar.

A banda brasileira Francisco El Hombre, por exemplo, sobe ao palco em Santiago. Em ambos os países o Lollapalooza vai ser realizado uma semana antes, nos dias 27, 28 e 29 de março.

Sexta-feira - 03/abr/2020

Guns N'Roses - Lana Del Rey



Cage The Elephant - James Blake - Alan Walker - Rezz - Chris Lake



Rita Ora - Rex Orange County - Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra



King Princess - Jaden Smith - Lauv - Idles - San Holo - Masego



Vinne - Jetlag - The Hu - Beowülf - Jão - Barja - Edgar



Sábado - 04/abr/2020

Travis Scott - Martin Garrix



Brockhampton - The Lumineers - a Day To Remember - Emicida - Madeon



City And Colour - Ajr - Djonga - Denzel Curry - Silva - Mika



Chemical Surf - Two Feet - Boombox Cartel - Yungblud - Victor Lou



Terno Rei - Mc Tha - Ashibah - Clarice Falcão - Fractall x Rocksted



Wc no Beat & Ludmilla & Kevin o Chris & Haikaiss & Filipe Ret & Pk & Felp 22



Domingo - 05/abr/2020

The Strokes - Gwen Stefani



Armin Van Buuren - Vampire Weekend - Illenium - Lp - Charli Xcx



Kacey Musgraves - R3hab - Hayley Kiyoko - Pabllo Vittar - Goldfish



Kali Uchis - Cat Dealers - Evokings - Rashid - Wallows



Fancy Inc - Fresno - Malifoo - Menores Atos - Fatnotronic - 509-e

