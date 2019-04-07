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MÚSICA

Após show no Lollapalooza, Tribalistas anunciam uma nova pausa

Em post nas redes sociais, os integrantes do grupo Tribalistas anuncia nova parada e agradecem a receptividade do público

Publicado em 07 de Abril de 2019 às 20:01

Publicado em 

07 abr 2019 às 20:01
Os Tribalistas Crédito: Reprodução/Instagram @bandatribalistas
Em post publicado ontem (6) nas redes sociais, os integrantes do grupo Tribalistas - Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes - anunciaram nova parada e agradeceram à receptividade do público.
"Queremos agradecer a todas as tribos que estiveram conosco nesses últimos meses. As tribos que cantaram e se emocionaram com a gente. Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer", escreveram no Twitter, assinando em seguida: "Arnaldo, Carlinhos e Marisa".

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