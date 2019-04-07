Após show no Lollapalooza, Tribalistas anunciam uma nova pausa

Em post publicado ontem (6) nas redes sociais, os integrantes do grupo Tribalistas - Carlinhos Brown , Marisa Monte e Arnaldo Antunes - anunciaram nova parada e agradeceram à receptividade do público.

"Queremos agradecer a todas as tribos que estiveram conosco nesses últimos meses. As tribos que cantaram e se emocionaram com a gente. Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer", escreveram no Twitter, assinando em seguida: "Arnaldo, Carlinhos e Marisa".