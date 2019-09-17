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Diversão

Em aniversário de 475 anos, São Mateus recebe roda gigante do Lollapalooza

O brinquedo está montado no Parque de Exposições da cidade e começa a funcionar a partir de quinta-feira (19)
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

17 set 2019 às 13:28

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 13:28

A Roda Gigante está montado no Parque de Exposições de São Mateus e começa a funcionar a partir de quinta-feira (19) Crédito: Divulgação
Diversão e uma experiência inesquecível. Essa é a proposta da Roda Gigante Brasil World Led, que já está montada no Parque de Exposições de São Mateus, na região Norte do Estado. O brinquedo, que é conhecido por fazer parte das atrações do Lollapalooza, um dos maiores festivais de música alternativa do mundo, desta vez vai garantir o entretenimento dos moradores e visitantes da cidade a partir da próxima quinta-feira (19).
O brinquedo tem 30 metros de altura, 30 cabines com capacidade para até quatro pessoas cada, sendo que uma das cabines é totalmente preparada para receber pessoas com deficiência de locomoção. A Roda Gigante possui 5 mil enfeites de luz e imagens que deixa a experiência ainda mais completa.
De acordo com o designer técnico da empresa Líder World Park, Jadson Bruno, o brinquedo é um dos mais requisitados da América Latina e possui gerador de energia próprio para continuar funcionando em caso de falta de energia. “É padrão mundial de engenharia e entretenimento. Uma experiência inesquecível para o público”, comenta.
INGRESSOS
A Roda Gigante Brasil World Led já está montada no Parque de Exposições da cidade e faz parte das comemorações dos 475 anos de emancipação do município. O brinquedo começa a funcionar na próxima quinta-feira (19) e segue até domingo (22). Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 15, e passaportes para o Parque que custam a partir de 40 reais para brincar sem limites.
A Roda Gigante está montado no Parque de Exposições de São Mateus e começa a funcionar a partir de quinta-feira (19) Crédito: Divulgação

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