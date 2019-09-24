Venda de ingressos para o Lollapalooza começa nesta segunda (30)

ingressos do Lollapalooza para o público em geral começou nesta segunda (23). O passe para os três dias custa R$ 1.500, enquanto a entrada para um dia sai por R$ 800 -ambos no primeiro lote. As compras poderão ser feitas pelo site lollapalooza.com.br. Amon Borges, de São Paulo (SP) - A venda depara o público em geral começou nesta segunda (23). O passe para os três dias custa R$ 1.500, enquanto a entrada para um dia sai por R$ 800 -ambos no primeiro lote. As compras poderão ser feitas pelo site

Houve uma pré-venda exclusiva para clientes de cartões Bradesco, Bradescard e Next, de 18 a 23 de setembro, com 15% de desconto e parcelamento.

Crédito: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr

Além de opção para meia-entrada, há a entrada social, fruto de uma parceria entre o Lolla e o Criança Esperança. Segundo a organização, ao doar o valor de R$ 40 para a campanha, o fã terá desconto de 45% no valor do Lolla Pass. Doando R$ 30, terá 45% de desconto no Lolla Day.

Para clientes cartões Bradesco, BradesCard e Next, o desconto é cumulativo aos 15% na compra do ingresso inteiro até 21 de dezembro. Depois a redução passa a ser de 10% e válida até 31 de janeiro.

A nona edição do festival no Brasil será realizada nos dias 3, 4 e 5 de abril, novamente no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

Informações sobre programação ainda não foram divulgadas. Segundo a reportagem apurou, o Guns N' Roses está na programação e nomes como Travis Scott e Strokes estão entre os desejos. A organização não confirma.

Em 2019, o Lolla contou com Kings of Leon, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz e Post Malone.

O festival criado por Perry Farrell (do Jane's Addiction), em 1991, ganhou relevância mundial com suas edições em Chicago (EUA).

Em 2016, no aniversário de 25 anos nos Estados Unidos, ganhou quatro dias de evento -em vez de três como em anos anteriores.

O Lollapalooza chegou ao Brasil em 2012 com Foo Fighters e Arctic Monkeys como headliners no Jockey Club, na capital paulista.

LOLLAPALOOZA 2020

Quando: 3, 4 e 5 de abril

Onde: Autódromo de Interlagos