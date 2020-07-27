Live de grupo de pagode Aglomerou é interrompida por tiroteio em Angra

Live grupo de pagode Aglomerou é interrompida por tiroteio em Angra dos Reis, litoral Sul do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Twitter @Dudu

Uma live do grupo de pagode Aglomerou acabou sendo interrompida por tiroteio na tarde deste domingo (26), durante operação policial que acontecia em bairro de Angra dos Reis , litoral Sul do Rio de Janeiro.

Em vídeo que acabou viralizando na web, os músicos Diego, João Victor, Bruno, Dener e Ronan aparecem cantando, quando começam a ouvir sons de tiros e policiais civis invadem a casa. Assustados, os músicos aparecem se abaixando na gravação e saem do gramado procurando abrigo.

Algumas horas depois, no perfil oficial da banda no Instagram, eles postaram um vídeo para tranquilizar os fãs. "Galera, estamos bem, está tudo bem. Está acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui do espaço. Então, ocorreu esse fato, mas está todo mundo bem", avisou o vocalista.

"Não tem nenhum vínculo com o espaço. Não tem problema nenhum com quem estava aqui dentro da live. Estão é isso aí, está tudo certo. A gente vai remarcar a live porque a gente está meio sem clima para fazer", finalizou explicando.