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Música

Libanesa de 18 anos é a mais nova integrante do Now United

'Estou ansiosa para conhecer cada um dos membros', afirmou a libanesa em anúncio

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:48
Nour Ardakani, integrante do Now United
Nour Ardakani, integrante do Now United Crédito: Instagram / Reprodução
O Now United anunciou nesta segunda-feira, 21, que a libanesa Nour Ardakani, de 18 anos, será a nova integrante do grupo pop, que tem 16 jovens músicos.
"Estou muito animada em honrar e representar a região do Oriente Médio e do Norte da África no Now United. Também estou ansiosa para conhecer cada um dos membros do grupo e aprender sobre suas diferentes culturas", afirmou a cantora em vídeo.
É possível assistir a diversos vídeos de Nour Ardakani cantando em seu perfil no Instagram. Confira alguns deles abaixo, assim como seu anúncio como nova participante do Now United.

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