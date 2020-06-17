Lary lança single 'Eu Vou Contar Pra Ela' com clipe gravado na pandemia

Para a produção deste último single, o time de produtores foi responsável por transformar a letra autoral em uma música que refletisse a essência sonora e artística de Lary. Mandei a guia no grupo da Hitmaker e souberam produzir exatamente como eu queria, passando completamente a emoção que eu quis passar quando escrevi, comenta.

Na semana seguinte ao Dia dos Namorados, a faixa conta a historia de um relacionamento tóxico, envolvendo traição, culpa e o resgate do amor próprio. Lary explica sobre a composição: Essa composição é do ano passado, fiz pensando nas mulheres que descobrem estar sendo enganadas numa relação onde a pessoa já tem outro alguém. Já passei por isso e é difícil demais quando existe sentimento. Resolvi então, transformar essa dor que passei um dia, e que sei que muitas passam, em música.