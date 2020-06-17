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Lary lança single 'Eu Vou Contar Pra Ela' com clipe gravado na pandemia

Cantora e compositora fala de amor tóxico, traição e culpa no novo single, que teve clipe gravado durante quarentena; veja o clipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:31

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:31

A cantora e compositora Lary
A cantora e compositora Lary Crédito: Reprodução/Instagram @lary
Após alcançar mais de 15 milhões de reproduções em seu projeto de EP, a cantora e compositora Lary divulgou o seu mais novo single, Eu Vou Contar Pra Ela. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e vem acompanhada de um clipe inédito gravado durante a quarentena.
Eu Vou Contar Pra Ela chega para reafirmar a habilidade de Lary como compositora e dar início ao encerramento de um outro projeto da cantora, que contou ainda com a colaboração de Gustavo Mioto e 3030 nas faixas Mal Resolvido e Mapa Astral, respectivamente. 
Para a produção deste último single, o time de produtores foi responsável por transformar a letra autoral em uma música que refletisse a essência sonora e artística de Lary. Mandei a guia no grupo da Hitmaker e souberam produzir exatamente como eu queria, passando completamente a emoção que eu quis passar quando escrevi, comenta.

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Na semana seguinte ao Dia dos Namorados, a faixa conta a historia de um relacionamento tóxico, envolvendo traição, culpa e o resgate do amor próprio. Lary explica sobre a composição: Essa composição é do ano passado, fiz pensando nas mulheres que descobrem estar sendo enganadas numa relação onde a pessoa já tem outro alguém. Já passei por isso e é difícil demais quando existe sentimento. Resolvi então, transformar essa dor que passei um dia, e que sei que muitas passam, em música. 

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