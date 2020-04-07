Lady Gaga divulga capa do novo álbum, 'Chromatica', nas redes sociais

Capa do álbum "Chromatica", de Lady Gaga Crédito: Instagram/@ladygaga

A cantora Lady Gaga divulgou a capa de seu novo álbum, "Chromatica", neste domingo (5), em seu perfil no Twitter.

Posterior ao disco "Joanne", de 2016, "Chromatica" é o sexto álbum da artista, e contém a música "Stupid Love", lançada em 28 de fevereiro, cujo clipe foi inteiramente gravado em um IPhone. Na capa do novo álbum, Gaga aparece com o cabelo rosa e um figurino excêntrico.

Imagens não oficiais, contudo, já circulavam pelas redes sociais desde a semana passada.

No Instagram, a cantora divulgou também fotos do disco em vinil e fita cassete.

A data de lançamento do novo disco de Gaga, inicialmente marcada para 10 de abril, foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não tem uma nova data.