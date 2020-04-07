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Música

Lady Gaga divulga capa do novo álbum, 'Chromatica', nas redes sociais

A cantora pop revelou imagens do próximo disco, que teve o lançamento adiado devido à pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 21:07

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 21:07

Capa do álbum
Capa do álbum "Chromatica", de Lady Gaga Crédito: Instagram/@ladygaga
A cantora Lady Gaga divulgou a capa de seu novo álbum, "Chromatica", neste domingo (5), em seu perfil no Twitter.
Posterior ao disco "Joanne", de 2016, "Chromatica" é o sexto álbum da artista, e contém a música "Stupid Love", lançada em 28 de fevereiro, cujo clipe foi inteiramente gravado em um IPhone. Na capa do novo álbum, Gaga aparece com o cabelo rosa e um figurino excêntrico.
Imagens não oficiais, contudo, já circulavam pelas redes sociais desde a semana passada.
No Instagram, a cantora divulgou também fotos do disco em vinil e fita cassete.
Ver essa foto no Instagram

#Chromatica ??? 2020

Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga) em

A data de lançamento do novo disco de Gaga, inicialmente marcada para 10 de abril, foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não tem uma nova data.
"Não me parece certo lançar este disco com tudo o que está acontecendo durante essa epidemia global", escreveu ela, em 24 de março, nas redes sociais. "Em vez disso, prefiro que nós usemos este tempo focando em achar soluções. É importante para mim que a atenção seja dada a equipamentos médicos essenciais para ajudar profissionais, nos assegurar que crianças que dependem de merendas escolares tenham a assistência necessária e que a gente ajude quem foi financeiramente impactado por essa pandemia."

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