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Jonathan Costa dá 'aula de funk' com seu baile em Vitória

'Será que de tanto esporro na escola, virei professor?', brinca o DJ e produtor, que se apresenta na Woods

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 14:35
Eterno Jonathan da Nova Geração, Jonathan Costa agora é DJ e produtor Crédito: Instagram/@jonjonbaileoficial
"De segunda a sexta, esporro na escola / Sábado e domingo, eu solto pipa e jogo bola". Quem não se lembra dos versos de funk entoados pelo, então menino, Jonathan da Nova Geração no início dos anos 2000?
Pois bem, ele cresceu virou empresário, produtor e DJ e volta para dar aula do gênero em Vitória, neste sábado (1). Ele traz à Woods, na Praia do Canto, o JonJon - O Baile com set das melhores músicas do funk carioca.
"O baile é o Jonathan Costa da Nova Geração trazendo tudo que ele conhece e acredita sobre o funk. A galera que não conhece, é bem-vinda. Quem já conhece, tem um momento alucinante com funks de todas as épocas. Tudo que aprendi na Furacão 2000 é colocado em prática", conta o DJ.
Questionado se a festa então seria uma escola de funk, o herdeiro da Furacão 2000 brinca: "Será que de tanto esporro na escola, virei professor?".

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Brincadeiras à parte, o rapaz promete ainda lançar uma música na festa. "Topa Tudo", parceria com MC Marvin, que chega nesta sexta-feira (31) às plataformas digitais, estará no set.
Vale lembrar que esta será a primeira das mais de 15 músicas que JonJon pretende apresentar até agosto, quando lançará sua turnê de 20 anos de carreira e um álbum em que conta a história do funk junto à sua própria história.
"É muito louco. Tenho 26 anos e 20 de carreira. Me sinto honrado em ter passado por todas as fases do funk, da década de 1990 a 2000, de 2010 até 2020... Vi todo o crescimento e profissionalismo do funk. Ele ainda é uma criança e tem muito a crescer", conta Jonathan.
Eterno Jonathan da Nova Geração, Jonathan Costa agora é DJ e produtor Crédito: Instagram/@jonjonbaileoficial

AJUDAR NOVOS TALENTOS

E a meta do rapaz é levar mais o funk para fora do país e dar oportunidade a novos talentos. As ações já começam neste projeto de lançamentos.
"O que posso te adiantar é que, em breve, vocês vão curtir uma mistura com uma galera nova de fora. Quando saí da Furacão, muitas portas se fecharam. Uma das coisas que mais me deixava apaixonado era revelar novos talentos, o que a Furacão sempre fez. Vou ser a chave para todos os que tiveram a porta fechada e pensam em desistir dos seus sonhos", almeja.
  • JONJON - O BAILE
  • Com Jonathan Costa, Manoel Jr. DJ Sheep e DJ Bruno Fischer
  • Quando: sábado (1), a partir das 23h
  • Onde: Woods Vitória - Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória
  • Ingressos: R$ 40, à venda na bilheteria da casa e com promoters (telefones abaixo)
  • Informações: 99889-0278 / 99934-6690 / 99883-1593

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