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Música

Ben Harper anuncia dois shows no Brasil

Cantor americano passa por São Paulo e Rio de Janeiro em maio

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 19:58
O cantor Ben Harper Crédito: Live Nation Entertainment
O cantor Ben Harper anunciou que fará dois shows no Brasil em maio. Ele se apresenta em São Paulo, no Espaço das Américas, dia 13 de maio e em 14 de maio no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. A venda de ingressos começa na segunda-feira, dia 3, às 10h, pelo site www.eventim.com.br, e 12h nas bilheterias oficiais. Os ingressos custam de R$ 320 a R$ 600.
Nos shows, Harper se apresenta ao lado da banda Innocent Criminals, formada pelo percussionista Leon Mobley, pelo baixista Juan Nelson e pelo baterista Oliver Charles.

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Harper começou a carreira em 1993 e tem sucessos como 'Steal My Kisses' e 'Boa Sorte', gravado ao lado da cantora brasileira Vanessa da Mata. Seu último disco, 'Call It What It Is', saiu em 2016.

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