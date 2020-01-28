Ben Harper anuncia dois shows no Brasil

O cantor Ben Harper anunciou que fará dois shows no Brasil em maio. Ele se apresenta em São Paulo, no Espaço das Américas, dia 13 de maio e em 14 de maio no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. A venda de ingressos começa na segunda-feira, dia 3, às 10h, pelo site www.eventim.com.br, e 12h nas bilheterias oficiais. Os ingressos custam de R$ 320 a R$ 600.