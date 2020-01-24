Camburi tem shows de graça com Rastaclone, Jeremias e Filipe Fantin

A Arena de Verão Vitória, na Praia de Camburi, promete bombar os próximos finais de semana da orla com shows de graça que vão agradar desde quem curte o tradicional reggae e rock até os fãs do sertanejo.
É que dentro da programação completa, que tem parte da agenda fechada pela TV Gazeta, os artistas que agitarão os capixabas são nomes como Jeremias Reis, campeão do The Voice Kids, Filipe Fantin, a banda Rastaclone, João Bernardo e Felipe Izar.
Os embalos nas areias da Capital começam nesta sexta (24) com danças urbanas às 19h e seguem no sábado (25) com apresentação da Rastaclone, que apresentará sucessos do reggae e rock a partir das 20h.
No próximo fim de semana, é a vez de banda Idade Mídia (dia 1º) e Grupo Olympus e Cosmic Dance Group (dia 2) subirem aos palcos da Arena. No dia 9 de fevereiro, é Filipe Fantin que fecha a programação com chave de ouro a alegria dos fãs com seus sucessos sertanejos.
PROGRAMAÇÃO
- SEXTA-FEIRA (24)
- 19h: Danças urbanas
- SÁBADO (25)
- 20h: Banda Rastaclone + Banda Idade Mídia
- 21h30: João Bernardo e Felipe Izar
- TERÇA-FEIRA (28)
- 17h: Corpo, Conto e Ritmo
- SEXTA-FEIRA (31)
- 19h: Capoeira
- 20h: Oficina de cavaquinhos
- SÁBADO (1º)
- 20h: Banda Idade Mídia
- 20h30: Jeremias Reis
- DOMINGO (2)
- 19h: Grupo Olympus + Cosmic Dance Group
- DOMINGO (9)
- 20h30: Filipe Fantin
SERVIÇO
- ARENA DE VERÃO VITÓRIA 2020
- Local: Quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan)
- Data: de 17 de janeiro de 2020 a 9 de fevereiro de 2020
- Ingressos: entrada franca