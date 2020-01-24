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Variedade na Arena Vitória!

Camburi tem shows de graça com Rastaclone, Jeremias e Filipe Fantin

Programação da Arena de Verão Vitória, na Praia de Camburi, começa nesta sexta (24), com danças urbanas, segue no sábado (25) com a banda Rastaclone e vai até o dia 9 de fevereiro com show de graça de Filipe Fantin; veja programação completa

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 15:25
A banda Rastaclone Crédito: Reprodução/Instagram @rastaclone
A Arena de Verão Vitória, na Praia de Camburi, promete bombar os próximos finais de semana da orla com shows de graça que vão agradar desde quem curte o tradicional reggae e rock até os fãs do sertanejo. 
É que dentro da programação completa, que tem parte da agenda fechada pela TV Gazeta, os artistas que agitarão os capixabas são nomes como Jeremias Reis, campeão do The Voice Kids, Filipe Fantin, a banda Rastaclone, João Bernardo e Felipe Izar.
O cantor Jeremias Reis Crédito: Rick Santos

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Os embalos nas areias da Capital começam nesta sexta (24) com danças urbanas às 19h e seguem no sábado (25) com apresentação da Rastaclone, que apresentará sucessos do reggae e rock a partir das 20h. 
No próximo fim de semana, é a vez de banda Idade Mídia (dia 1º) e Grupo Olympus e Cosmic Dance Group (dia 2) subirem aos palcos da Arena. No dia 9 de fevereiro, é Filipe Fantin que fecha a programação com chave de ouro a alegria dos fãs com seus sucessos sertanejos.
Filipe Fantin, o Safadin, é uma das atrações Crédito: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA-FEIRA (24)
  • 19h: Danças urbanas

  • SÁBADO (25)
  • 20h: Banda Rastaclone + Banda Idade Mídia
  • 21h30: João Bernardo e Felipe Izar

  • TERÇA-FEIRA (28)
  • 17h: Corpo, Conto e Ritmo

  • SEXTA-FEIRA (31)
  • 19h: Capoeira
  • 20h: Oficina de cavaquinhos

  • SÁBADO (1º)
  • 20h: Banda Idade Mídia
  • 20h30: Jeremias Reis

  • DOMINGO (2)
  • 19h: Grupo Olympus + Cosmic Dance Group

  • DOMINGO (9)
  • 20h30: Filipe Fantin

SERVIÇO

  • ARENA DE VERÃO VITÓRIA 2020
  • Local: Quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan)
  • Data: de 17 de janeiro de 2020 a 9 de fevereiro de 2020
  • Ingressos: entrada franca

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