'Minha Mãe é uma Peça 3' bate recorde de bilheteria do cinema nacional

Ver essa foto no Instagram

9 MILHÕEEEEEES!!!! ????? Se você não faz parte desse número vai logo pro cinema, eu hein! E se já assistiu, vamos assistir de novo gente? ?? Vocês são demais!!! . . . Dona Hermínia está de volta e você não pode perder! ??? Minha Mãe É Uma Peça 3 ?????? Nos cinemas! #donaherminia #minhamaeeumapeca3 #cinemanacional #paulogustavo #dtfilmes