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'Minha Mãe é uma Peça 3' bate recorde de bilheteria do cinema nacional

Novo longa com dona Hermínia ultrapassou antecessor em renda, mas ainda está atrás em número de espectadores

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 09:27
  Crédito: Divulgação
"Minha Mãe é uma Peça 3" bateu o recorde de maior bilheteria nacional nesta semana. A comédia de Paulo Gustavo arrecadou R$ 143, 8 milhões desde a sua estreia, no final do ano passado, até esta quarta-feira (22), segundo informações do site especializado Filme B.
Com isso, ele ultrapassa o segundo longa da série, antigo detentor do recorde, que rendeu cerca de R$ 124 milhões.
Os filmes são baseados num monólogo do mesmo nome, por sua vez foi inspirado em dona Déa Lúcia, a mãe do ator. Neste terceiro longa, a personagem-título, dona Hermínia, anda entediada até receber as notícias de que a filha está grávida e o filho vai se casar com o namorado.
Nem o segundo nem o terceiro "Minha Mãe é uma Peça" ultrapassaram o recorde de público, no entanto. "Nada a Perder", biografia do bispo Edir Macedo, teve mais de 12 milhões de espectadores, seguido de "Os Dez Mandamentos" e "Tropa de Elite 2", que fizeram 11 milhões.
O atual "Minha Mãe é uma Peça" atraiu 9,1 milhões até agora. Ele ainda perde para seu antecessor, que levou 9,3 milhões de pessoas aos cinemas.
Vale lembrar, porém, que tanto os dois títulos religiosos que encabeçam o ranking de público são suspeitos de terem inflado seus números, uma vez que diversas salas com ingressos esgotados tinham lugares vagos.

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Na época de suas estreias, a reportagem da Folha apurou que boa parte do público recebeu o bilhete em suas respectivas igrejas, e muitos deles não fizeram uso.

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