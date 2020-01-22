Centro Cultural Frei Civitella recebe propostas de peças e shows para 2020

Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande Crédito: Claudio Postay/PMC

Atenção, produtores e artistas. A Prefeitura de Cariacica iniciou o processo de ocupação do teatro do Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, neste primeiro semestre de 2020. As inscrições vão até 10 de fevereiro, de segunda a sexta, das 12h às 19h, no Protocolo Geral da prefeitura, que fica no Trevo de alto Laje, ou no Protocolo do Faça Fácil, de segunda a sexta, das 8h às 17h, em Santo André, próximo ao Terminal de Campo Grande.

Para se inscrever, em caso de pessoa física, o interessado deve apresentar cópia do RG, CPF/MF e comprovante de residência (somente conta de água, luz, gás ou telefone). Para pessoa jurídica, são necessárias cópias do Estatuto Social (atualizado), do CNPJ/MF, da ata de posse da atual diretoria, do contrato social (empresas com fins econômicos), cópias do RG e CPF/MF do representante legal e comprovante de localização.

Além da documentação, os artistas devem também incluir clipping do espetáculo (recortes de jornais, revistas, fotos, etc), release e ficha técnica. Podem utilizar o palco, eventos de valor artístico-cultural, adequados ao espaço físico, nas áreas de artes cênicas (dança, teatro, circo, ópera e afins), artes literárias (recitais, saraus e afins), artes musicais (shows de bandas ou solo adaptados), audiovisual (cinema, vídeo e afins), cultura popular e patrimônio imaterial (carnaval, folclore, capoeira, congo, folguedos e afins), arte contemporânea (novas mídias, performance, instalação, manipulação digital e afins) e atividades culturais integradas, com ações em mais de uma área.

Uma comissão de seleção formada por três membros da Semcult (Secretaria Municipal de Cultura) irá analisar e selecionar os inscritos. O edital na íntegra, bem como a ficha de inscrição, pode ser acessado na página da Semcult na seção "Edital de Uso e Ocupação do Centro Cultural".

TAXAS E OBRIGAÇÕES

O edital também pontua os valores de cobrança para utilização do espaço. Estarão isentos todos os espetáculos realizados por instituições sem fins lucrativos, sem cobrança de ingresso ou revertidos para instituições vinculadas a fundos cultural, social ou ambiental.

Para apresentações com bilheteria para projetos de formação de plateia, realizados por grupos artísticos sem fins lucrativos (pessoa física ou jurídica), a taxa será de R$ 387.

A taxa de R$ 467 estará voltada para eventos artísticos realizados por instituições com fins lucrativos (escolas de dança, música, teatro e afins) com cobrança de ingresso.

Já para eventos sem finalidades artísticas culturais, organizados por instituições privadas com fins lucrativos para a realização de cursos, seminários, simpósios, palestras, reunião, entre outros, a cobrança será de R$ 645,00. Lembrando que esses eventos não deverão ter caráter político partidário ou religioso.

O responsável pelo evento deverá providenciar a locação de toda estrutura de sonorização e iluminação necessária à realização do espetáculo. Não será permitida fixação de equipamentos nas paredes e em elementos de cenário.

ESTRUTURA

Reinaugurado após ampla reforma e adequação em junho de 2016, o Centro Cultural Frei Civitella possui palco em estilo italiano e plateia com lotação de 166 lugares, contando com poltronas para obesos, pessoas com mobilidade reduzida e para deficientes visuais com espaço reservado a cão-guia. En 2019, recebeu um moderno aparato de iluminação cênica, incluindo uma mesa digital de controle de 96 canais, 32 projetores, 20 refletores e lâmpadas especiais próprias.