Em Vitória, oficinas infantis ensinam a dançar e fazer panela de barro

Oficina de panela de barro Crédito: Diego Alves/PMV

É tempo de férias escolares, e as Escolas da Ciência-Física, no Parque Moscoso, e de Ciências, Biologia e História, no Sambão do Povo, montaram uma programação especial, com oficinas, atividades lúdicas e muito conhecimento e diversão. Entre as atrações, há oportunidade para fazer panela de barro, origami, danças carnavalescas, brinquedos, robótica e traumatrópio, instrumento de visão de ótica.

É uma oportunidade para as crianças, adolescentes e jovens da cidade, aproveitarem os últimos dias de férias escolares, aprendendo novos conhecimentos com muita diversão!, ressaltou a secretária municipal de Educação em exercício, Janine Mattar Pereira de Castro.

ESCOLA DA CIÊNCIA-FÍSICA

Dividida em cinco salas temáticas, a Escola da Ciência-Física possui um acervo formado por 59 instrumentos nas áreas de mecânica, acústica, eletromagnetismo e ótica que demonstram na prática os fenômenos naturais, desmistificando a ciência física e trazendo-a para o cotidiano dos estudantes.

Até o fim deste mês, serão realizadas oficinas especiais, que vão aliar diversão ao aprendizado, com desafios práticos para aguçar a criatividade e a curiosidade. A entrada é gratuita, pela manhã as atividades são de 9h às 12 horas, e a tarde de 13 às 18 horas. As oficinas são realizadas no horário entre 10 e 16 horas. A escola fica na Rua Vinte e Três de Maio, 39, Parque Moscoso, Vitória

Robótica

Nos dias 24 e 31, será realizada a oficina de robótica educacional. A oficina oferece noções de robótica e programação, fomentando a criatividade e o interesse pela ciência e tecnologia. A atividade é destinada para crianças acima dos 10 anos de idade.





Disco de Newton



Já nos dias 23 e 28, a oficina Disco de Newton ensinará a confeccionar um brinquedo que trabalha a imaginação com as 7 cores que compõem o arco-íris. A faixa etária indicada é a partir dos 7 anos de idade.





Equilíbrio



A oficina proposta no dia 27 vai ajudar a criançada a entender como cada objeto possui um ponto que o mantém em equilíbrio. A atividade pode ser feita pelas crianças de todas as idades.





Disco Flutuante



No dia 29, a oficina vai mostrar como um CD pode se mover sozinho, utilizando somente uma bexiga de ar. A atividade é para as crianças de todas as idades.





Bolha de Sabão



No dia 30 a criançada poderá observar o formato de uma bolha usando diferentes formas. A atividade é destinada a todas as idades;



ESCOLA DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E HISTÓRIA

O local oferece visitas monitoradas em um acervo que conta a história e a cultura capixabas, além de seus ecossistemas e espécies nativas da fauna e da flora. A escola estará aberta de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:30 horas. A entrada é gratuita. A escola fica na Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.

Além das tradicionais visitas guiadas, serão realizadas oficinas especiais até o fim do mês.