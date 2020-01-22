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Férias

Em Vitória, oficinas infantis ensinam a dançar e fazer panela de barro

Atividades são gratuitas e oferecidas nas escolas de Ciência-Física e Ciência, Biologia e História da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 20:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 20:31

Oficina de panela de barro Crédito: Diego Alves/PMV
É tempo de férias escolares, e as Escolas da Ciência-Física, no Parque Moscoso, e de Ciências, Biologia e História, no Sambão do Povo, montaram uma programação especial, com oficinas, atividades lúdicas e muito conhecimento e diversão. Entre as atrações, há oportunidade para fazer panela de barro, origami, danças carnavalescas, brinquedos, robótica e traumatrópio, instrumento de visão de ótica.
É uma oportunidade para as crianças, adolescentes e jovens da cidade, aproveitarem os últimos dias de férias escolares, aprendendo novos conhecimentos com muita diversão!, ressaltou a secretária municipal de Educação em exercício, Janine Mattar Pereira de Castro.

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ESCOLA DA CIÊNCIA-FÍSICA

Dividida em cinco salas temáticas, a Escola da Ciência-Física possui um acervo formado por 59 instrumentos nas áreas de mecânica, acústica, eletromagnetismo e ótica que demonstram na prática os fenômenos naturais, desmistificando a ciência física e trazendo-a para o cotidiano dos estudantes.
Até o fim deste mês, serão realizadas oficinas especiais, que vão aliar diversão ao aprendizado, com desafios práticos para aguçar a criatividade e a curiosidade. A entrada é gratuita, pela manhã as atividades são de 9h às 12 horas, e a tarde de 13 às 18 horas. As oficinas são realizadas no horário entre 10 e 16 horas. A escola fica na Rua Vinte e Três de Maio, 39, Parque Moscoso, Vitória
  • Robótica
  • Nos dias 24 e 31, será realizada a oficina de robótica educacional. A oficina oferece noções de robótica e programação, fomentando a criatividade e o interesse pela ciência e tecnologia. A atividade é destinada para crianças acima dos 10 anos de idade.

  • Disco de Newton
  • Já nos dias 23 e 28, a oficina Disco de Newton ensinará a confeccionar um brinquedo que trabalha a imaginação com as 7 cores que compõem o arco-íris. A faixa etária indicada é a partir dos 7 anos de idade.

  • Equilíbrio
  • A oficina proposta no dia 27 vai ajudar a criançada a entender como cada objeto possui um ponto que o mantém em equilíbrio. A atividade pode ser feita pelas crianças de todas as idades.

  • Disco Flutuante
  • No dia 29, a oficina vai mostrar como um CD pode se mover sozinho, utilizando somente uma bexiga de ar. A atividade é para as crianças de todas as idades.

  • Bolha de Sabão
  • No dia 30 a criançada poderá observar o formato de uma bolha usando diferentes formas. A atividade é destinada a todas as idades;

ESCOLA DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E HISTÓRIA

O local oferece visitas monitoradas em um acervo que conta a história e a cultura capixabas, além de seus ecossistemas e espécies nativas da fauna e da flora. A escola estará aberta de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:30 horas. A entrada é gratuita. A escola fica na Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.
Além das tradicionais visitas guiadas, serão realizadas oficinas especiais até o fim do mês.
  • Passeando por Guananira
  • No dia 23, a oficina vai localizar a criança e o adolescente na cidade de Vitória, destacando praias, parques e demais pontos turísticos da cidade.

  • Danças Carnavalescas
  • Experimentações corporais e danças serão realizadas nos dia 24 e 31. A partir do Frevo, Samba, Rockongo e Bloco Ilê Aiyê, será enfatizada a diversidade do carnaval por todas as regiões do país.

  • Traumatrópio
  • Nessa oficina o aluno aprenderá a representar a fauna e a flora de nossos ecossistemas, através da produção de um instrumento de visão de ótica. Ela será realizada no dia 27.

  • Origami
  • A partir da tradicional arte japonesa, no dia 28 serão produzidas dobraduras representando animais da natureza.

  • Panelinha de Barro
  • A tradição cultural de produção de panelas de barro é uma das mais especiais de Vitória. Nessa oficina do dia 29, o aluno poderá preparar a sua própria panelinha de barro.

  • Animais Marinhos
  • A oficina do dia 30 vai apresentar uma grande parte da biodiversidade marinha que possuímos no Espírito Santo.

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