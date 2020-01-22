Mar da Música: veja lista de shows de graça no verão em Vitória

As noites de quinta a domingo do fim de janeiro e início de fevereiro em Vitória serão regadas a muita música. O Mar da Música, projeto que abre espaço para artistas locais se apresentarem em palcos montados pela orla da Capital, acaba de ter a programação divulgada e os shows vão agradar os mais diversos públicos.
Confira a programação, pegue um banquinho e vá curtir uma boa música junto da brisa do mar! Os shows acontecem nas próximas duas semanas: 23 a 26 de janeiro e 30 de janeiro a 2 de fevereiro.
A estreia do Mar da Música 2020 foi no último fim de semana, 18 e 19 de janeiro, com uma participação especial no Arena Vitória na Praia de Camburi. O secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explicou que, além de trazer diversão e cultura para a capital, o projeto dá espaço para que novos artistas possam mostrar trabalho.
"É uma política pública muito importante de divulgação e de fomento para aqueles que curtem a boa música e para aqueles que querem mostrar o trabalho para o público", destacou.
PROGRAMAÇÃO
- 23 de janeiro (quinta-feira)
- Arena Vitória Praia de Camburi
- 17h DJ DEBfeme (Submarino Tropical)
- 18h Caio Fabrícius (Manada Um)
- 19h Douglas Richa
- 20h Murilo Sodré de Abreu
- 21h Kukula
- 24 de janeiro (sexta-feira) - ADIADO (NOVA DATA SERÁ DIVULGADA EM BREVE)
- Praça Dom João Baptista São Pedro
- 19h Léo Reis Fortalece
- 20h Daniel Santos (Show Duo Latino-Americano)
- 25 de janeiro (sábado) - ADIADO (NOVA DATA SERÁ DIVULGADA EM BREVE)
- Praia de Camburi (no deck do Serviço de Orientação ao Exercício, entre os quiosques 2 e 3)
- 18h Pedro Ferna (Leva e Traz)
- 19h Raphael Morais (Asas para musicar)
- 20h Show Manfredo
- 21h Marcos Bifão (Canções que me cercam)
- 22h Fepaschoal
- 26 de janeiro (domingo) - ADIADO (NOVA DATA SERÁ DIVULGADA EM BREVE)
- Praça Pedro Corrêa Prainha de Santo Antônio
- 18h Letícia Chaves
- 19h Micheli Montalvão (Um canto, um samba e um violão)
- 20h Fernando Martins (100% Sertanejo)
- 30 de janeiro (quinta-feira)
- Praia de Camburi, em frente à Arena Vitória
- 19h Fernando Balarini (Retomada)
- 20h Beto Pinheiro (Brasilidades)
- 31 de janeiro (sexta-feira)
- Praça do Papa Enseada do Suá
- 18h Gabriel Cabelo e Lucas Zana (Vem Comigo)
- 19h Luri
- 20h Pura Vida
- 21h Adriano Faquini (Meus Blues)
- 1º de fevereiro (sábado)
- Praia de Camburi No deck do Serviço de Orientação ao Exercício Entre os quiosques 2 e 3
- 18h Thaysa Pizzolato (Rita Lee: Aqui, ali, em qualquer lugar)
- 19h Bernardo John (Por aqui)
- 20h Nano Vianna
- 21h Anderson Ventura (De Repente)
- 22h Mr. Dedus (Nas ondas do Reggae)
- 2º de fevereiro (domingo)
- Praia de Camburi Ao lado do Serviço de Orientação ao Exercício Jardim Camburi
- 17h Carlos Papel (Centro da Memória)
- 18h DJ Leo Ayres (Ayro House)
- 19h Douglas Gonçalves Lopes (Livre pra viver)
- 20h Henrique Vescovi Mattiuzzi (Alforge de Composições)
- 21h Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes (Forró no pé do ouvido)