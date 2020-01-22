Mar da Música: veja lista de shows de graça no verão em Vitória

Confira a programação, pegue um banquinho e vá curtir uma boa música junto da brisa do mar! Os shows acontecem nas próximas duas semanas: 23 a 26 de janeiro e 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

"É uma política pública muito importante de divulgação e de fomento para aqueles que curtem a boa música e para aqueles que querem mostrar o trabalho para o público", destacou.