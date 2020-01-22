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Mar da Música: veja lista de shows de graça no verão em Vitória

Shows de graça em Vitória começam nesta quinta (23) e vão até início de fevereiro com atrações para todos os gostos

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 11:18
O músico Anderson Ventura se apresenta no próximo dia 1º de fevereiro Crédito: Reprodução/Instagram @venturamusical
As noites de quinta a domingo do fim de janeiro e início de fevereiro em Vitória serão regadas a muita música. O Mar da Música, projeto que abre espaço para artistas locais se apresentarem em palcos montados pela orla da Capital, acaba de ter a programação divulgada e os shows vão agradar os mais diversos públicos. 
Confira a programação, pegue um banquinho e vá curtir uma boa música junto da brisa do mar! Os shows acontecem nas próximas duas semanas: 23 a 26 de janeiro e 30 de janeiro a 2 de fevereiro.
A estreia do Mar da Música 2020 foi no último fim de semana, 18 e 19 de janeiro, com uma participação especial no Arena Vitória na Praia de Camburi. O secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explicou que, além de trazer diversão e cultura para a capital, o projeto dá espaço para que novos artistas possam mostrar trabalho.

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"É uma política pública muito importante de divulgação e de fomento para aqueles que curtem a boa música e para aqueles que querem mostrar o trabalho para o público", destacou.

PROGRAMAÇÃO

  • 23 de janeiro (quinta-feira)
  • Arena Vitória  Praia de Camburi
  • 17h  DJ DEBfeme (Submarino Tropical)
  • 18h  Caio Fabrícius (Manada Um)
  • 19h  Douglas Richa
  • 20h  Murilo Sodré de Abreu
  • 21h  Kukula

  • 24 de janeiro (sexta-feira) - ADIADO (NOVA DATA SERÁ DIVULGADA EM BREVE)
  • Praça Dom João Baptista  São Pedro
  • 19h  Léo Reis  Fortalece
  • 20h  Daniel Santos (Show Duo Latino-Americano)

  • 25 de janeiro (sábado) - ADIADO (NOVA DATA SERÁ DIVULGADA EM BREVE)
  • Praia de Camburi (no deck do Serviço de Orientação ao Exercício, entre os quiosques 2 e 3)
  • 18h  Pedro Ferna (Leva e Traz)
  • 19h  Raphael Morais (Asas para musicar)
  • 20h  Show Manfredo
  • 21h  Marcos Bifão (Canções que me cercam)
  • 22h  Fepaschoal

  • 26 de janeiro (domingo) - ADIADO (NOVA DATA SERÁ DIVULGADA EM BREVE)
  • Praça Pedro Corrêa  Prainha de Santo Antônio
  • 18h  Letícia Chaves
  • 19h  Micheli Montalvão (Um canto, um samba e um violão)
  • 20h  Fernando Martins (100% Sertanejo)

  • 30 de janeiro (quinta-feira)
  • Praia de Camburi, em frente à Arena Vitória
  • 19h  Fernando Balarini (Retomada)
  • 20h  Beto Pinheiro (Brasilidades)

  • 31 de janeiro (sexta-feira)
  • Praça do Papa  Enseada do Suá
  • 18h  Gabriel Cabelo e Lucas Zana (Vem Comigo)
  • 19h  Luri
  • 20h  Pura Vida
  • 21h  Adriano Faquini (Meus Blues)

  • 1º de fevereiro (sábado)
  • Praia de Camburi  No deck do Serviço de Orientação ao Exercício  Entre os quiosques 2 e 3
  • 18h  Thaysa Pizzolato (Rita Lee: Aqui, ali, em qualquer lugar)
  • 19h  Bernardo John (Por aqui)
  • 20h  Nano Vianna
  • 21h  Anderson Ventura (De Repente)
  • 22h  Mr. Dedus (Nas ondas do Reggae)

  • 2º de fevereiro (domingo)
  • Praia de Camburi  Ao lado do Serviço de Orientação ao Exercício  Jardim Camburi
  • 17h  Carlos Papel (Centro da Memória)
  • 18h  DJ Leo Ayres (Ayro House)
  • 19h  Douglas Gonçalves Lopes (Livre pra viver)
  • 20h  Henrique Vescovi Mattiuzzi (Alforge de Composições)
  • 21h  Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes (Forró no pé do ouvido)

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