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Saúde

Após adiamento de shows, Ozzy Osbourne revela que tem Parkinson

O roqueiro ficou internado três vezes ao longo de 2019 e durante uma série de exames realizados descobriu a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 17:13

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 17:13

O roqueiro Ozzy Osbourne Crédito: Instagram/ozzyosbourne
O cantor Ozzy Osbourne, de 71 anos, revelou nesta terça-feira (21) que foi diagnosticado com Parkinson. "Não chega a ser uma sentença de morte, mas atinge o sistema nervoso. Você alterna entre dias bons e ruins", disse sua esposa, Sharon Osbourne, ao lado do artista, no programa "Good Morning America".
O roqueiro ficou internado três vezes ao longo de 2019. Fazendo uma série de exames, ele descobriu que uma cirurgia realizada no início do ano havia deixado sequelas.  Osbourne foi, então, diagnosticado com Parkinson do tipo dois.   
Em decorrência do seu estado de saúde, ele adiou shows de sua turnê solo. "Vindo de uma classe trabalhadora, eu odeio decepcionar as pessoas. Odeio não fazer O artista afirmou também que está fazendo tratamento fora dos Estados Unidos e já possui consulta marcada em abril na Suíça. 

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Após anos sendo vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne ganhou fama no mundo da música. Depois de ser expulso do grupo, ele disse à Folha, em 1995, que enxergava a banda como "uma ex-namorada: desejo tudo de melhor para ela, mas tenho minha própria vida".
Recentemente, o cantor lançou a música "Ordinary Man" em parceria com o Elton John. A faixa faz parte de seu novo disco, que já está liberado para pré-venda.

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