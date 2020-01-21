Artistas se reúnem para arrecadar doações para vítimas das chuvas no ES

Ligados nas notícias da enchente que assolou Iconha e Alfredo Chaves, resultando na morte de sete pessoas, na última sexta-feira (17), artistas capixabas vão se reunir para arrecadar doações para as vítimas da tragédia. A entrada é material de limpeza, de higiene pessoal e alimentos não perecíveis que serão levados aos moradores da região atingida.
Jeremias Reis, Natércia Lopes, Ítalo Cosvosk, Jeferson Passamani, Denisson Nunes, Emerson Xumbrega da escola de Samba Unidos de Boa Vista e a turma do MacaKids são os nomes que se apresentam nesta sexta-feira (24), no Masterplace Mall, na Reta da Penha, em Vitória. O espaço já está recebendo doações.
"'Mas de nada vale se eu não tiver Amor'. Um dos mandamentos do nosso Deus é que amemos nosso próximo como a nós mesmos! Te convido a nos ajudar nessa tão nobre causa!", convidou Jeremias Reis por meio de uma postagem em seu Instagram.
O evento está marcado para começar às 16h. Natércia já anunciou em qual horário irá se apresentar. "Cantarei por volta das 19h30. Vamos abraçar essa causa!", convida a cantora lírica.
Esta não é a única ação de arrecadação de alimentos e materiais para as vítimas das chuvas. A Gazeta fez uma lista de locais onde fazer sua doação. Vale lembrar que o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, junto com o Arquivo Público, também estão arrecadando livros para reconstrução da biblioteca municipal de Inconha.
- SHOW BENEFICENTE PARA AS VÍTIMAS DAS CHUVAS
- Com Jeremias Reis, Natércia Lopes, Ítalo Cosvosk, Jeferson Passamani, Denisson Nunes, Emerson Xumbrega e a turma MacaKids
- Quando: sexta-feira (24), a partir das 16h
- Onde: Masterplace Mall - Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória
- Entrada: doação de material de limpeza, de higiene pessoal e alimentos não perecíveis