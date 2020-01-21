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Show beneficente

Artistas se reúnem para arrecadar doações para vítimas das chuvas no ES

Jeremias Reis, Natércia Lopes e outros cantores se apresentam no Masterplace Mall, na sexta-feira (24)

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 20:46
O capixaba Jeremias Reis é um dos artistas que fazem show para arrecadar doações para as vítimas das chuvas Crédito: Jeane Bahiense/Divulgação
Ligados nas notícias da enchente que assolou Iconha e Alfredo Chaves, resultando na morte de sete pessoas, na última sexta-feira (17), artistas capixabas vão se reunir para arrecadar doações para as vítimas da tragédia. A entrada é material de limpeza, de higiene pessoal e alimentos não perecíveis que serão levados aos moradores da região atingida.
Jeremias Reis, Natércia Lopes, Ítalo Cosvosk, Jeferson Passamani, Denisson Nunes, Emerson Xumbrega da escola de Samba Unidos de Boa Vista e a turma do MacaKids são os nomes que se apresentam nesta sexta-feira (24), no Masterplace Mall, na Reta da Penha, em Vitória. O espaço já está recebendo doações.

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"'Mas de nada vale se eu não tiver Amor'. Um dos mandamentos do nosso Deus é que amemos nosso próximo como a nós mesmos! Te convido a nos ajudar nessa tão nobre causa!", convidou Jeremias Reis por meio de uma postagem em seu Instagram.
Ver essa foto no Instagram

Não percam nesta sexta-feira (24/01) a partir das 16h o super evento beneficente em prol das vítimas das chuvas no Estado. O evento será para angariar donativos e contamos com as apresentações voluntárias de Jeremias Reis e convidados, como a super cantora lírica Natércia Lopes, o cantor Ítalo Cosvosk, Emerson Xumbrega da escola de Samba Unidos de Boa Vista e a turma do MacaKids! Além das apresentações de Jeferson Passamani e de Denisson Nunes. Venha e doe! Ajude com pouco a quem perdeu muito!!! #iconha #correntedobem #doar #chuvasnoes @jeremiasreisoficial @natercialopesoficial @italooficiaal @macakids @emersonxumbrega @jefersonpassamanioficial @denissonnunes @thainacastro @nandaportella @vianselme @laylabrigido @rfcomunicacao

Uma publicação compartilhada por Masterplace Mall (@masterplacemall) em

O evento está marcado para começar às 16h. Natércia já anunciou em qual horário irá se apresentar. "Cantarei por volta das 19h30. Vamos abraçar essa causa!", convida a cantora lírica. 
Esta não é a única ação de arrecadação de alimentos e materiais para as vítimas das chuvas. A Gazeta fez uma lista de locais onde fazer sua doação. Vale lembrar que o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, junto com o Arquivo Público, também estão arrecadando livros para reconstrução da biblioteca municipal de Inconha. 
  • SHOW BENEFICENTE PARA AS VÍTIMAS DAS CHUVAS
  • Com Jeremias Reis, Natércia Lopes, Ítalo Cosvosk, Jeferson Passamani, Denisson Nunes, Emerson Xumbrega e a turma MacaKids
  • Quando: sexta-feira (24), a partir das 16h
  • Onde: Masterplace Mall - Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória
  • Entrada: doação de material de limpeza, de higiene pessoal e alimentos não perecíveis

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