Artistas se reúnem para arrecadar doações para vítimas das chuvas no ES

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Não percam nesta sexta-feira (24/01) a partir das 16h o super evento beneficente em prol das vítimas das chuvas no Estado. O evento será para angariar donativos e contamos com as apresentações voluntárias de Jeremias Reis e convidados, como a super cantora lírica Natércia Lopes, o cantor Ítalo Cosvosk, Emerson Xumbrega da escola de Samba Unidos de Boa Vista e a turma do MacaKids! Além das apresentações de Jeferson Passamani e de Denisson Nunes. Venha e doe! Ajude com pouco a quem perdeu muito!!! #iconha #correntedobem #doar #chuvasnoes @jeremiasreisoficial @natercialopesoficial @italooficiaal @macakids @emersonxumbrega @jefersonpassamanioficial @denissonnunes @thainacastro @nandaportella @vianselme @laylabrigido @rfcomunicacao