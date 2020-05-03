Internautas mostram as vistas das janelas de suas casas na quarentena

"Toda janela é uma poesia/ As da casa e as da alma/Janela tem um ar de pensamento solto, de ventania, de paisagem e de saudade/ é um meio de sair, mesmo estando do lado de dentro". O lírico poema "Toda Janela é uma Poesia", escrito por Wanderly Frota, expressa, com delicadeza, a nova realidade das pessoas em tempos de isolamento social, por conta da pandemia do covid-19.
Mais que a "visão da alma", parafraseando os mestres João Jardim e Walter Carvalho, o nosso olhar através da janela acabou se tornando uma espécie de refúgio para encarar os tempos sombrios. Imbuída da necessidade de diálogo com o mundo exterior, mesmo com a impossibilidade de sair de casa, a médica capixaba Letícia Rizzo Batista, de 43 anos, criou o grupo Da Minha Janela Brasil no Facebook.
A ideia é simples, mas consegue aquecer o coração em momentos difíceis: pessoas enviam fotos tiradas das janelas de suas casas. O sucesso foi imediato. Em 15 dias de atividade, a página já possui cerca de 1,4 mil membros. E esse número não para de aumentar...
"Pensei em criar uma versão brasileira assim que conheci o View from my window, também no Facebook. Ficava fascinada vendo as paisagens clicadas por pessoas no mundo todo", assinala, dizendo que sentia falta de apreciar mais fotos do nosso país.
"Fiz a página de maneira despretensiosa, achando que não iria vingar. Minha surpresa aumentou quando pessoas do Chile, da Irlanda e até do Catar começarem a pedir inscrição no grupo, enviando imagens deslumbrantes", responde, empolgada, dizendo que chega a receber cerca de 200 arquivos por dia.
Para entrar no Da Minha Janela Brasil não tem mistério. Basta fazer o cadastro e enviar suas fotos. Lembrando que valem cliques da janela, da varanda, do terraço e do quintal de suas casas.
"Não serão permitidas fotos com pessoas, editadas ou com zoom. É importante dizer a cidade e o estado onde a foto foi tirada. Fazemos uma seleção sobre o que pode ou não ser incluído na página. Portanto, ser criativo é imprescindível", brinca.
Plantonista do Hospital Dório Silva, na Serra, e uma das médicas que estão na linha de frente na batalha contra o covid-19, Letícia vê o Da Minha Janela Brasil como uma forma de refúgio para os seus estressantes dias de trabalho.
"A página também é uma maneira das pessoas se expressarem e, de certa forma, ficarem tranquilas, vendo que elas não estão sozinhas nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando", acredita.