Antimofo nega encerramento das atividades do Fluente e Bolt, em Vitória

Festa na casa noturna Bolt, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Instagram/@boltantimofo

Os jovens capixabas baladeiros podem ficar tranquilos quanto ao funcionamento do Fluente e Bolt, em Jardim da Penha, após o fim da pandemia do coronavírus. Segundo o sócio-diretor da Antimofo, Rike Soares, "as casas seguem vivas".

A frase é em resposta a alguns posts no Twitter de que as casas noturnas, gerenciadas pela produtora, demitiram seus funcionários e encerraram suas atividades por conta dos impactos do coronavírus na economia.

Meu Deus

Bolt e Fluente fecharam

O fim de uma era — matheus baianinho (@matheusphsr) April 29, 2020

O dono dispensou os funcionários, fechou as boates — matheus baianinho (@matheusphsr) April 29, 2020

acabou fluente, acabou bolt

VIRUS MALDITO DOS INFERNOOO pic.twitter.com/qFLSK4gVcI — bruno surfistinha (@brunoalmeidad) April 29, 2020

Em conversa com o DIVIRTA-SE, Rike garantiu que as casas serão reabertas assim que acabar a pandemia. "As casas estão fechadas por conta da pandemia. Rescindimos alguns contratos devido a não se ter ideia de quando a gente vai voltar a funcionar. Mas o Fluente está supervivo. É a nossa sede", disse Rike.

O espaço não só está vivo, como a produtora Antimofo está prestes a completar 16 anos e Rike trabalha numa forma de contar essa história. "No dia 7 de maio, a gente faz 16 anos. Estou pensando em como apresentar isso para os clientes. Estou vendo qual formato, pensando em explicar o que são e como foram as festas e ter DJs interagindo", conta.