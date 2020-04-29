Festival oferece R$ 4 mil em prêmios para poemas e músicas sobre a pandemia

Interessados terão que gravar um vídeo apresentando os poemas ou canções inscritos Crédito: Pixabay

Visando retratar a realidade dos tempos de pandemia por meio da arte, os organizadores do Festival Fico Em Casa ES realizam um concurso que vai premiar artistas capixabas que componham músicas e poemas autorais sobre os impactos da pandemia na sociedade. Serão R$ 4 mil distribuídos em prêmios para os dois primeiros lugares de cada categoria.

Segundo a organizadora e publicitária Guilene Leonardi, o evento tem um fator impulsionador da criação de compositores e poetas capixabas ou residentes no Espírito Santo.

O Festival foi criado para incentivar a produção cultural autoral crítica de modo que possamos assegurar, além do prêmio em dinheiro aos artistas, um legado capixaba para o mundo, diante da crise criada pela Pandemia. Nos baseamos nos Festivais da Música Popular Brasileira da época da ditadura., analisa Guilene.

Os interessados em participar do Festival Pandêmico podem se inscrever durante todo o mês de maio. Basta enviar os documentos (comprovante de residência, documento obrigatório para receber o prêmio de classificação, que deve ser anexado em JPEG ou GIF, comprovando moradia no ES) e a composição ou poesia em formato PDF, juntamente com um vídeo da interpretação da obra, para o e-mail do festival [email protected]

Os trabalhos serão avaliados por um júri. Em seguida, os finalistas terão seus vídeos postados nas redes sociais do Festival Fico Em Casa ES e serão submetidos a avaliação do público. Segundo a organização, o peso das notas do júri e do número de curtidas do público serão iguais.

Os vencedores se apresentarão em lives no perfil do realizador, receberão o prêmio em dinheiro e estarão previamente escalados para um futuro show com público, a ser realizado após superação da pandemia. Segundo Guilene para quando a normalidade dos eventos for retomada, temos a previsão de tornar físicas todas essas iniciativas virtuais que criamos, finalizou.