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Festival oferece R$ 4 mil em prêmios para poemas e músicas sobre a pandemia

Serão escolhidas duas obras inéditas por categoria e cada finalista receberá o prêmio de R$ 1 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 11:28

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 11:28

Música, guitarra, violão
Interessados terão que gravar um vídeo apresentando os poemas ou canções inscritos Crédito: Pixabay
Visando retratar a realidade dos tempos de pandemia por meio da arte, os organizadores do Festival Fico Em Casa ES realizam um concurso que vai premiar artistas capixabas que componham músicas e poemas autorais sobre os impactos da pandemia na sociedade. Serão R$ 4 mil distribuídos em prêmios para os dois primeiros lugares de cada categoria.
Segundo a organizadora e publicitária Guilene Leonardi, o evento tem um fator impulsionador da criação de compositores e poetas capixabas ou residentes no Espírito Santo.
O Festival foi criado para incentivar a produção cultural autoral crítica de modo que possamos assegurar, além do prêmio em dinheiro aos artistas, um legado capixaba para o mundo, diante da crise criada pela Pandemia. Nos baseamos nos Festivais da Música Popular Brasileira da época da ditadura., analisa Guilene.
Os interessados em participar do Festival Pandêmico podem se inscrever durante todo o mês de maio. Basta enviar os documentos (comprovante de residência, documento obrigatório para receber o prêmio de classificação, que deve ser anexado em JPEG ou GIF, comprovando moradia no ES) e a composição ou poesia em formato PDF, juntamente com um vídeo da interpretação da obra, para o e-mail do festival [email protected].

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Os trabalhos serão avaliados por um júri. Em seguida, os finalistas terão seus vídeos postados nas redes sociais do Festival Fico Em Casa ES e serão submetidos a avaliação do público. Segundo a organização, o peso das notas do júri e do número de curtidas do público serão iguais.
Os vencedores se apresentarão em lives no perfil do realizador, receberão o prêmio em dinheiro e estarão previamente escalados para um futuro show com público, a ser realizado após superação da pandemia. Segundo Guilene para quando a normalidade dos eventos for retomada, temos a previsão de tornar físicas todas essas iniciativas virtuais que criamos, finalizou.
  • FESTIVAL AUTORAL PANDÊMICO
  • Premiação para músicas e poesias que façam análises sobre a pandemia do Covid-19
  • Inscrições gratuitas, de 01 a 30 de maio de 2020
  • Requisitos: nos anexos do email de inscrição deverá constar: arquivo em vídeo com a interpretação da música ou a declamação da poesia; arquivo com a letra/poesia no formato PDF - assinado com codinome; comprovante de residência, documento obrigatório para receber o prêmio de classificação, que deve ser anexado em JPEG ou GIF, comprovando moradia no ES
  • E-mail: [email protected]

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