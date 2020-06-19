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Televisão

Globo exibirá 2ª temporada de 'The Good Doctor: o Bom Doutor'

Episódios da série, que está disponível por completo no Globoplay, serão exibidos pela 1ª vez na TV aberta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 12:16

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 12:16

Cena da terceira temporada da série
Cena da série "The Good Doctor" Crédito: Divulgação
A Globo exibirá a 2ª temporada da série The Good Doctor: O Bom Doutor a partir da próxima quinta-feira, 25, logo após o reality show culinário Mestre do Sabor. A temporada estreou em setembro de 2018, e será exibida pela primeira vez na televisão aberta.
A série conta a história do médico Shaun Murphy, vivido por Freddie Highmore, que é um jovem cirurgião que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a síndrome de Savant, e passa a atuar no hospital St. Bonaventure.

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A produção foi lançada em 2018 e atualmente possui três temporadas. A 3ª teve o último episódio exibido nos Estados Unidos em março de 2020. Todas as temporadas estão disponíveis para assinantes do Globoplay, serviço de streaming da Globo.
A segunda temporada possui 18 episódios, assim como a primeira, que foi exibida na emissora entre os meses de agosto e dezembro de 2019. The Good Doctor também é exibida no canal por assinatura Sony Channel Brasil.

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