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Fim do programa

Globo acaba com 'Como Será?' apresentado por Sandra Annenberg

Com o fim do programa 'Como Será?', da Globo, Sandra Annenberg deve continuar na apresentação do Globo Repórter ao lado de Glória Maria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 12:52

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 12:52

A apresentadora Sandra Annenberg Crédito: Globo/Divulgação
Globo decidiu cancelar o programa "Como Será?" após cinco anos no ar. Segundo a própria emissora, uma nova programação ainda será anunciada para as manhãs de sábado, mas não foi informado quando isso deverá ocorrer. Parte da equipe teria sido demitida. 
Em nota, a Globo afirmou que, a partir deste sábado (7), serão exibidas entre as 7h15 e as 9h edições com matérias inéditas e momentos que marcaram esses cinco anos de história do programa. Isso porque o conteúdo inédito já estaria gravado, segundo a emissora. 
A Globo afirmou que o programa "contribuiu para reforçar o compromisso da emissora com a pauta social, exibindo um conteúdo de extrema qualidade e dezenas de histórias inspiradoras, contadas por excelentes profissionais". Os assuntos continuarão a ser abordados em seus programas, novelas e telejornais. 

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Em nota, a emissora afirmou que "alguns profissionais dedicados ao programa estão sendo realocados em outras produções", mas funcionários afirmam que houve demissões. O colunista Flávio Ricco, do Uol, aponta em torno de 30 pessoas demitidas. 
A jornalista Sandra Annenberg, que estava a frente do programa, deve continuar na apresentação do Globo Repórter ao lado de Glória Maria.

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