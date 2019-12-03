Globo acaba com 'Como Será?' apresentado por Sandra Annenberg

A apresentadora Sandra Annenberg Crédito: Globo/Divulgação

Globo decidiu cancelar o programa "Como Será?" após cinco anos no ar. Segundo a própria emissora, uma nova programação ainda será anunciada para as manhãs de sábado, mas não foi informado quando isso deverá ocorrer. Parte da equipe teria sido demitida.

Em nota, a Globo afirmou que, a partir deste sábado (7), serão exibidas entre as 7h15 e as 9h edições com matérias inéditas e momentos que marcaram esses cinco anos de história do programa. Isso porque o conteúdo inédito já estaria gravado, segundo a emissora.

A Globo afirmou que o programa "contribuiu para reforçar o compromisso da emissora com a pauta social, exibindo um conteúdo de extrema qualidade e dezenas de histórias inspiradoras, contadas por excelentes profissionais". Os assuntos continuarão a ser abordados em seus programas, novelas e telejornais.

Em nota, a emissora afirmou que "alguns profissionais dedicados ao programa estão sendo realocados em outras produções", mas funcionários afirmam que houve demissões. O colunista Flávio Ricco, do Uol, aponta em torno de 30 pessoas demitidas.