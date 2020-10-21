'Game dos Clones' tem data de estreia divulgada

Sabrina Sato apresenta o 'Game dos Clones' Crédito: MICHELLE TOMAZ/Endemol Shine Brasil

A Record TV definiu a data de estreia o reality show Game dos Clones, apresentado por Sabrina Sato produzido em associação com a e a Endemol Shine Brasil e a Amazon Prime Video, para o dia 30 de outubro, uma sexta-feira, às 23h15, após A Fazenda.

Como funciona o Game dos Clones

A proposta do programa é "testar se realmente a atração por alguém se dá além da aparência". Ao todo, serão 10 episódios com 50 minutos cada, com previsão de estreia ainda para 2020.

A cada episódio, um participante descreve o parceiro ideal e entra em uma casa com sete 'clones' do perfil indicado, com aparência muito parecida, que terão que passar por desafios até restar apenas uma pessoa.

Com gravações na pandemia, a produção de Game dos Clones afirma que "está seguindo os protocolos de segurança sanitária para a prevenção da covid-19 de acordo com as orientações de OMS [Organização Mundial de Saúde], Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo".

Sabrina Sato apresenta o 'Game dos Clones' Crédito: Endemol Shine Brasil / Divulgação