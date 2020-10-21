Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Game dos Clones' tem data de estreia divulgada

Entenda como vai funcionar o novo reality show de Sabrina Sato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 19:19

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 19:19

Sabrina Sato apresenta o 'Game dos Clones'
Sabrina Sato apresenta o 'Game dos Clones' Crédito: MICHELLE TOMAZ/Endemol Shine Brasil
A Record TV definiu a data de estreia o reality show Game dos Clones, apresentado por Sabrina Sato produzido em associação com a e a Endemol Shine Brasil e a Amazon Prime Video, para o dia 30 de outubro, uma sexta-feira, às 23h15, após A Fazenda.

Como funciona o Game dos Clones

A proposta do programa é "testar se realmente a atração por alguém se dá além da aparência". Ao todo, serão 10 episódios com 50 minutos cada, com previsão de estreia ainda para 2020.
A cada episódio, um participante descreve o parceiro ideal e entra em uma casa com sete 'clones' do perfil indicado, com aparência muito parecida, que terão que passar por desafios até restar apenas uma pessoa.
Com gravações na pandemia, a produção de Game dos Clones afirma que "está seguindo os protocolos de segurança sanitária para a prevenção da covid-19 de acordo com as orientações de OMS [Organização Mundial de Saúde], Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo".
Sabrina Sato apresenta o 'Game dos Clones'
Sabrina Sato apresenta o 'Game dos Clones' Crédito: Endemol Shine Brasil / Divulgação
Em 2019, a MTV exibiu Game of Clones no exterior. Confira alguns vídeos abaixo.

Veja Também

Sabrina Sato vai comandar novo programa de reality show na Record

Jadson Jr: estilista do ES já vestiu Bieber e filhos de Beyoncé e Sabrina Sato

Sabrina Sato colore o cabelo na quarentena e fica loira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados