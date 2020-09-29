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Série

Fotos de Emma Corrin como princesa Diana em 'The Crown' são divulgadas pela Netflix

Quarta temporada da série estreia no Brasil dia 15 de novembro

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 18:06
Emma Corrin como princesa Diana na série
Emma Corrin como princesa Diana na série "The Crown", da Netflix Crédito: Des Willie/Netflix
A Netflix divulgou nesta terça (29) fotos da quarta temporada da série "The Crown", que estreia no Brasil dia 15 de novembro. As imagens mostram as atrizes Emma Corrin, 24, e Gillian Anderson, 52, caracterizadas como princesa Diana e Margaret Thatcher, respectivamente.
Nesta nova leva de episódios, a atração começa no final da década de 1970, e apresenta a preocupação da rainha Elizabeth (Olivia Colman) e da família real em proteger a linha de sucessão ao trono inglês. Para isso, eles precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles (Josh O'Connor), que ainda está solteiro aos 30 anos.
O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.
Princesa Diana (Emma Corrin) e Príncipe Charles (Josh O'Connor) na série
Princesa Diana (Emma Corrin) e Príncipe Charles (Josh O'Connor) na série "The Crown", da Netflix Crédito: Ollie Upton/Netflix
No âmbito político, a séria mostra o impacto das decisões da primeira mulher à frente do Parlamento, a primeira-ministra Margaret Thatcher, aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a Guerra das Malvinas.
Quando foi anunciada na atração, Corrin disse que se sentia "animada e honrada". "Eu estou grudada na série desde o primeiro episódio, e pensar que estou me unindo a essa família de atores incrivelmente talentosa é surreal. A princesa Diana foi um ícone e o seu efeito no mundo foi profundo e inspirador", afirmou ao site The Hollywood Reporter.

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Recentemente, o tabloide The Sun divulgou que a quarta temporada de "The Crown" vai mostrar a luta de Diana contra a bulimia nos anos 1980. Segundo o site, uma representante da produtora Left Bank Pictures, que faz a série, afirmou que o transtorno alimentar será abordado de forma responsável na série.
"Os produtores trabalharam em estreita colaboração com uma instituição de caridade para transtornos alimentares, a BEAT, para garantir que sua representação da bulimia da princesa Diana na quarta temporada fosse precisa e fosse tratada com sensibilidade."

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