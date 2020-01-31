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"Sua Majestade"

Netflix: 'The Crown' irá acabar na 5ª temporada, diz criador da série

Imelda Staunton viverá a Rainha Elizabeth II na última temporada da série
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 18:33

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 18:33

Imelda Staunton viverá a Rainha Elizabeth II na quinta - e última - temporada de "The Crown" Crédito: Divulgação
Peter Morgan, criador da série da Netflix "The Crown", anunciou que a quinta temporada será a última e que a atriz Imelda Staunton viverá a rainha Elizabeth II. Morgan falou sobre a decisão em entrevista para o site Deadline, comentando que, inicialmente, o plano era produzir seis temporadas. "Ficou claro que esse é o tempo e lugar perfeitos para parar. Eu agradeço à Netflix e à Sony por apoiar a decisão", comentou o produtor executivo da série.
Ele também falou sobre a escolha de Imelda Staunton para o papel principal. "Estou absolutamente animado para confirmar Imelda Staunton como Sua Majestade, a Rainha para a quinta e última temporada, levando 'The Crown' para o século 21. Imelda possui um talento impressionante e será uma sucessora fantástica para Claire Foy e Olivia Colman".

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Imelda é conhecida por interpretar a vilã Dolores Umbridge, na saga "Harry Potter" e também participou do filme "Mamma Mia". "Eu estou genuinamente honrada por me juntar a este time criativo e levar 'The Crown' para a sua conclusão", disse a atriz.
O elenco de "The Crown" foi completamente substituído na passagem da segunda para a terceira temporada, com a saída de Claire Foy e Matt Smith nos papéis da monarca e seu marido e a chegada de Olivia Colman e Tobias Menzies. O elenco atual continuará na quarta temporada, sendo então substituído por atores que viverão as versões mais velhas dos personagens.

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