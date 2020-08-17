Streaming

'The Crown' anuncia atriz que vai interpretar princesa Diana

Elizabeth Debicki nasceu em Paris e morou boa parte da vida na Austrália
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:28

Elizabeth Debicki em ensaio para a InStyle Magazine Crédito: Instagram/@giampaolosgura
"The Crown" anunciou neste domingo (16) o nome da atriz que vai interpretar a princesa Diana (1961-1997) nas duas últimas temporadas da série, que ficcionaliza o reinado de Elizabeth 2ª no Reino Unido.
A escolhida foi Elizabeth Debicki, que se junta ao elenco estrelado, que conta com nomes como Olivia Colman, Claire Foy, Matt Smith, John Lithgow, Helena Bonham Carter e Geraldine Chaplin, entre outros.
Ela aparecerá na quinta e na sexta temporadas. A quarta leva de episódios foi filmada entre agosto de 2019 e março de 2020 e deve ser lançada ainda neste ano pela Netflix.
"O espírito da princesa Diana, suas palavras e ações ainda vivem nos corações de muitas pessoas", comentou Debicki no comunicado. "É um verdadeiro privilégio e uma honra entrar nesta série magistral que me fisgou desde o primeiro episódio."

Nascida em Paris, na França, Elizabeth Debicki tem 29 anos e passou quase toda a infância e adolescência na Austrália. Filha de um polonês e uma australiana, ambos bailarinos, ela chegou a se interessar pelo balé antes de se tornar atriz.
A estreia nos cinemas foi na comédia romântica "Depois dos 30" (2011). Na sequência, ela chamou a atenção no papel de Jordan Baker em "O Grande Gatsby" (2013). Também participou de filmes como "O Agente da U.N.C.L.E.", "Guardiões da Galáxia Vol. 2" e "O Paradoxo Cloverfield".
Em 2018, ela ganhou o troféu Chopard de atriz revelação no Festival de Cannes. Já receberam a mesma honraria Audrey Tautou, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Shailene Woodley, Gael García Bernal, James McAvoy e o brasileiro Rodrigo Santoro, entre outros.
Em breve, Debicki poderá ser vista no aguardado "Tenet", de Christopher Nolan.

