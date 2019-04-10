'The Crown' define atriz que fará princesa Diana em nova temporada

10/04/2019 - Emma Corrin foi escolhida para interpretar princesa Diana na série 'The Crown' Crédito: AP Photo | Faye Thomas/Netflix via AP

A série da Netflix The Crown finalmente escolheu quem vai interpretar a princesa Diana em nova temporada da série: será Emma Corrin, atriz ainda pouco conhecida, que fez uma pequena participação na série Grantchester e este ano estreará como protagonista na série Pennyworth - e está no elenco do filme Misbehaviour.

Em uma mudança, a

Netflix

vai introduzir a personagem de Diana na quarta temporada, não na terceira como havia previsto. "Emma é um talento brilhante que imediatamente nos cativou quando ela veio para o papel de Diana Spencer. Além de ter a inocência e a beleza de uma jovem Diana, ela também tem, em abundância, o alcance e a complexidade para retratar uma mulher extraordinária, que passou de adolescente anônima para se tornar a mulher mais icônica de sua geração", disse o criador de

The Crown

, Peter Morgan, em um comunicado.