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SÉRIE

'The Crown' define atriz que fará princesa Diana em nova temporada

Emma Corrin estará na série da Netflix a partir da quarta temporada

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:21

Publicado em 

10 abr 2019 às 17:21
10/04/2019 - Emma Corrin foi escolhida para interpretar princesa Diana na série 'The Crown' Crédito: AP Photo | Faye Thomas/Netflix via AP
A série da Netflix The Crown finalmente escolheu quem vai interpretar a princesa Diana em nova temporada da série: será Emma Corrin, atriz ainda pouco conhecida, que fez uma pequena participação na série Grantchester e este ano estreará como protagonista na série Pennyworth - e está no elenco do filme Misbehaviour.
Em uma mudança, a
Netflix
vai introduzir a personagem de Diana na quarta temporada, não na terceira como havia previsto. "Emma é um talento brilhante que imediatamente nos cativou quando ela veio para o papel de Diana Spencer. Além de ter a inocência e a beleza de uma jovem Diana, ela também tem, em abundância, o alcance e a complexidade para retratar uma mulher extraordinária, que passou de adolescente anônima para se tornar a mulher mais icônica de sua geração", disse o criador de
The Crown
, Peter Morgan, em um comunicado.
No Instagram, Emma comemorou o novo trabalho. "Muito feliz, acima da lua e incrivelmente honrada", escreveu ao publicar uma foto e uma frase dela sobre a série. "Eu fiquei colada à série e pensar que agora estou me unindo a essa incrível e talentosa família de atores é surreal. A princesa Diana era um ícone e seu efeito no mundo continua profundo e inspirador. Explorá-la por meio da escrita de Peter Morgan é a oportunidade mais excepcional e vou me esforçar para fazer justiça a ela", declarou a atriz.

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