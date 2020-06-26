Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Música

Filha de Michael Jackson, Paris lança carreira musical em dupla com namorado

The SoundFlowers é formada pela cantora, que usa o nome artístico de PK Dragonfly, e seu namorado, Gabriel Glenn; ouça

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 18:13
Paris Jackson, filha de Michael Jackson, e Gabriel Glenn como a dupla The SoundFlowers
Paris Jackson, filha de Michael Jackson, e Gabriel Glenn como a dupla The SoundFlowers Crédito: Instagram/@thesoundflowers
Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, inaugurou sua carreira musical no último dia 23, com o lançamento de um EP com cinco músicas em parceria com seu namorado Gabriel Glenn, na dupla chamada The SoundFlowers.
Em seu Instagram, ela afirmou que o EP levou cerca de dois anos para ser produzido e ressaltou estar "grata" pelo lançamento.
Ver essa foto no Instagram

so grateful

Uma publicação compartilhada por PK Dragonfly (@parisjackson) em

Paris Jackson ainda adotou o nome artístico de PK Dragonfly, atualizado em suas redes sociais.

Veja Também

Box especial do Michael Jackson já está disponível para pré-venda

Filho de Michael Jackson se forma em curso de Administração

10 anos sem Michael Jackson: as músicas que foram nº 1 na Billboard

A dupla já havia realizado apresentações, mas ainda não havia lançado oficialmente suas músicas em estúdio.
Ouça abaixo às músicas do The SoundFlowers, dupla de Paris Jackson:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro invade contramão, acerta moto e motociclista morre em Guarapari
Imagem de destaque
Os efeitos no corpo de passar muitas horas sentado e como combatê-los
Renda, moeda, dinheiro, riqueza
Veja se você está entre os mais ricos ou mais pobres do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados