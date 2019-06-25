10 anos sem Michael Jackson: as músicas que foram nº 1 na Billboard

A morte de Michael Jackson completa 10 anos nesta terça-feira, 25 de junho. Em meio a polêmicas denúncias de pedofilia e lançamentos de documentários que mancham a imagem do Rei do Pop, seu maior legado continua em alta: a música.
Desde 1971, quando iniciou sua carreira solo, cinco de seus álbuns de estúdio se tornaram os mais vendidos mundialmente de todos os tempos: Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) e HIStory (1995). Hits não faltaram e, segundo a Billboard, 13 deles reinaram no topo das paradas em seus lançamentos e 30 canções entraram para o Top 10.
Confira abaixo as músicas de maior sucesso do cantor.
1 - Billie Jean
Chegou ao primeiro lugar em 05/03/1983. Ficou 7 semanas no topo e 25 semanas no chart
2 - Beat it
Chegou ao primeiro lugar em 30/04/1983. Ficou 3 semanas no topo e 25 semanas no chart
3 - Rock With You
Chegou ao primeiro lugar em 19/01/1980. Ficou 4 semanas no topo e 24 semanas no chart
4 - Say Say Say (Paul McCartney e Michael Jackson)
Chegou ao primeiro lugar em 10/12/1983. Ficou 6 semanas no topo e 22 semanas no chart
5 - Don't Stop 'til You Get Enough
Chegou ao primeiro lugar em 13/10/1979. Ficou 1 semana no topo e 21 semanas no chart
6 - Black Or White
Chegou ao primeiro lugar em 07/12/1991. Ficou 7 semanas no topo e 20 semanas no chart
7 - You Are Not Alone
Chegou ao primeiro lugar em 02/09/1995. Ficou 1 semana no topo e 20 semanas no chart
8 - The Way You Make Me Feel
Chegou ao primeiro lugar em 23/01/1988. Ficou 1 semanas no topo e 18 semanas no chart
9 - Man In The Mirror
Chegou ao primeiro lugar em 26/03/1988. Ficou 2 semanas no topo e 17 semanas no chart
10 - Ben
Chegou ao primeiro lugar em 14/10/1972. Ficou 1 semana no topo e 16 semanas no chart
11 - Dirty Diana
Chegou ao primeiro lugar em 02/07/1988. Ficou 1 semana no topo e 14 semanas no chart
12 - I Just Can't Stop Loving You (With Siedah Garrett)
Chegou ao primeiro lugar em 19/09/1987. Ficou 1 semana no topo e 14 semanas no chart
13 - Bad
Chegou ao primeiro lugar em 24/10/1987. Ficou 2 semanas no topo e 14 semanas no chart
VERSÃO CURTA
VERSÃO ESTENDIDA