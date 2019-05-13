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Filho de Michael Jackson se forma em curso de Administração

Prince, filho mais velho do astro, se especializou em empreendedorismo na escola de negócios de Loyola Marymount University

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:02

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:02

13/05/2019 - Prince, filho de Michael Jackson, aos 22 anos de idade Crédito: Instagram/@princejackson
Aos 22 anos de idade, o filho mais velho de Michael Jackson se formou no curso de Administração de Empresas da escola de negócios de Loyola Marymount University, com foco em empreendedorismo.
Prince Jackson usou o perfil oficial dele no Instagram para comemorar a conquista ao lado da avó, Katherine Jackson. "Gostaria de poder agradecer a todos que me ajudaram a chegar ao fim, mas infelizmente não estão aqui. Mas o maior agradecimento vai para TJ Jackson e seus irmãos Taryl e Taj, que continuaram me incentivando a me formar e terminar meu curso quando eu queria sair", escreveu na legenda da foto.
TJ é um dos irmãos de Michael Jackson. Além de Prince, o astro do pop teve mais dois filhos: Paris Jackson e Prince Michael Jackson II. "Eu te amo, Prince. Palavras não conseguem expressar. Nós sempre vamos te apoiar. Sempre", escreveu TJ Jackson no Instagram.
Prince está orgulhoso com o diploma: "Acredito que é uma prova de minha dedicação e disciplina. Sou grato pela educação de uma pessoa toda e pela implementação dos valores dos jesuítas, porque acredito que inspiram graduados como eu a continuarem mudando o mundo para melhor", declarou.

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