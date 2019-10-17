Box especial do Michael Jackson já está disponível para pré-venda

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome Crédito: Sony Pictures/ Divulgação

Os fãs de Michael Jackson têm um novo motivo para comemorar. O espólio do cantor, em parceria com a Sony Music, vai lançar o Michael Jackson This is It 10th Anniversary Box Set, uma caixa personalizada com uma série de itens de colecionador da era This Is It, em 2009, marcada pelo falecimento do rei do pop.

Ao todo, estarão disponíveis para venda apenas mil caixas, todas numeradas e embaladas com um painel de LED integrado na tampa, que também é sensível ao som. Cada um dessas caixas contém: um ingresso lenticular de 24 de julho de 2009 para a turnê This Is It na O2 Arena, em Londres, um livro de mesa de centro feito de capa dura com 60 páginas e que contém vinte e quatro fotos inéditas do cantor, o álbum This Is It no formato LP e um raro DVD Blu-Ray 3D do filme de mesmo nome.

Para quem se interessou, o box especial do cantor já está na pré-venda e custa 539.99, o que daria aproximadamente R$ 2.500 na atual cotação, fora taxas de entrega.