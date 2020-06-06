Festival UP! já selecionou cinco artistas do ES; veja apresentações

Cena da vídeo-performance "Incerto Tempo", de Daiana Scaramussa Crédito: Reprodução/YouTube

Festival UP! pretende projetar artistas autônomos durante a pandemia do novo coronavírus, dando oportunidades para que mais de mil pessoas em todo o Brasil possam mostrar o seu talento. São apresentações de música, teatro, dança, literatura e humor pelas Com inscrições abertas até 12 de julho , opretende projetar artistas autônomos durante a pandemia do novo coronavírus, dando oportunidades para que mais de mil pessoas em todo o Brasil possam mostrar o seu talento. São apresentações de música, teatro, dança, literatura e humor pelas redes sociais

Cada apresentação selecionada recebe R$ 300 por pessoa participante, até o limite de três intérpretes por vídeo. O objetivo do Festival UP! é claro: "dar um up" (literalmente) na situação dos artistas, principalmente os não profissionais, possibilitando que sejam remunerados pela criação de conteúdos e que o público possa usufruir do material para o seu entretenimento em épocas de isolamento. Uma junção do digital com a cultura e o social.

Uma das artistas classificadas no Espírito Santo, Daiana Scaramussa diz que, além do cachê, o festival trouxe uma visibilidade maior ao seu trabalho. "O vídeo veio como um insight. 'Incerto tempo' fala sobre o momento que a pandemia nos impôs, principalmente a questão de estarmos separados e, mesmo assim, tendo a necessidade de ficarmos cada vez mais juntos, nem que seja virtualmente", garante a atriz, integrante da companhia Grupo Estrepolia, que desenvolve trabalhos voltados para crianças.

"Gosto da distribuição das cores mostradas no monólogo. Há uma forte presença do cinza, que representa os dias tristes e de isolamento que estamos vivendo. Porém, há o vermelho, que aparece como esperança de dias melhores, quase que uma certeza de que tudo voltará ao normal", filosofa, afirmando que "Incerto Tempo" está tendo uma recepção ultrapositiva nas redes sociais.

Funk para animar a quarentena. Essa é a premissa do vídeo de Malú Braga, "Eterna Sacanagem", também selecionado para o Festival UP!. Dançarina e professora de dança, a capixaba criou uma coreografia tendo a música de MC Jottapê, MC Kekel e Kevinho como trilha sonora.

"Fiz três vídeos com o Edu Donna, do canal Koringa (produtor da versão dançante de 'Eterna Sacanagem'). Para esse, ele sugeriu a ideia de dançar na minha residência, logo que começou a quarentena. Decidi inscrever na mostra, pois já estava dando e fazendo aulas em casa, pensando em incentivar as pessoas a manter o isolamento social", explica a artista, que também é integrante da banda Glauco.

"Fiquei feliz com a seleção, pois o festival é mais um incentivo para as minhas aulas online", complementa.

INSCRIÇÕES

Instituto Ekloos, em parceria com a Vale. Ainda dá tempo de você mostrar o seu talento para o Brasil (e quem sabe o mundo). Para participar, basta publicar conteúdos próprios no YouTube e, em seguida, fazer a inscrição pelo site do evento , realizado peloem parceria com a

Curadores definirão se o seu conteúdo está apto a participar do catálogo da mostra. Personalidades também podem embarcar na ideia, enviando o material de forma voluntária e gratuita.

CONFIRA ABAIXO OS OUTROS TRÊS VÍDEOS SELECIONADOS