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Talentos na pandemia

Festival Autoral Pandêmico encerra inscrições neste sábado (6)

Interessados em divulgar poemas e músicas sobre a pandemia podem concorrer a R$ 5 mil em prêmios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 14:15

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 14:15

Festival Autoral Pandêmico
Os talentos da música e da poesia capixaba poderão se inscrever para o Festival Autoral Pandêmico até o dia 6 de junho Crédito: Pixabay
Tem uma música ou poema falando dos dias de pandemia? Então, eis a sua chance de brilhar e até tirar uma grana com seu talento. O Festival Autoral Pandêmico vai oferecer R$ 5 mil em prêmios para compositores e poetas - de todas as idades - que melhor retratarem os dias de isolamento em suas letras ou frases. As inscrições vão até sábado (6).
Os participantes deverão apresentar produções inéditas. A letra da canção ou poema devem ser enviados em formato PDF, juntamente com um vídeo da obra sendo interpretada, para o e-mail: [email protected]. São exigidos ainda um documento obrigatório para receber o prêmio de classificação (anexado em JPEG ou GIF) e comprovante de moradia no Espírito Santo. 
A iniciativa foi idealizada pela equipe de organizadores do Festival Fico em Casa ES, buscando fomentar a cena cultural local e a valorização do artista.
Na competição adulta, cada categoria (poema e música) contará com dois finalistas, os quais receberão R$ 1 mil, cada. A partir dos dois selecionados, o voto decisivo ficará com os jurados e o público, que deve votar no seu preferido no perfil @festivalficoemcasa.es, no Instagram.

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INFANTOJUVENIL

O concurso também possui uma categoria infantojuvenil, onde os menores de 18 anos também enviam suas produções por e-mail, junto com os documentos exigidos. Serão oito finalistas, que disputarão dois prêmios de R$ 500, sendo um para cada área cultural abrangida pelo festival. 
Uma das organizadoras da iniciativa, Cristiane Martins, destaca a importância de abrir espaço específico para as produções dos mais jovens. A riqueza que podemos alcançar com estas duas categorias, com vivência e visão de mundo diferentes é enorme, num momento importante para darmos voz a todos, enfatizou.
Importante frisar que os menores de 18 anos devem encaminhar uma declaração com os responsáveis legais autorizando expressamente a participação dos mesmos. O regulamento do festival está disponível no site do evento (www.festivalautoralpandemico.com), onde os detalhes das inscrições estão expressos.

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