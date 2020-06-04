Na luta pela dignidade negra, 'Sarau Palmarino' discute racismo pela internet

Professor da Ufes, Gustavo Forde será homenageado pelo Sarau Palmarino Crédito: Vitor Jubini

Evento que já se tornou parte do calendário cultural capixaba, o "Sarau Palmarino" está chegando a sua 20ª edição. O encontro, que serve como plataforma da luta pela dignidade da comunidade negra no Estado, acontecia mensalmente no Bar da Zilda, em Vitória. Com a pandemia da covid-19, precisou se readequar à realidade do distanciamento social.

A saída foi apostar nas redes sociais, e na força da internet, para continuar com as atividades. O próximo encontro, que acontece neste sábado (6), a partir das 15h, será em uma live solidária, que promete reunir artistas e militantes no Instagram do Círculo Palmarino ES , coletivo responsável pela organização do sarau.

A ação chega em um momento decisivo para a militância. O movimento de luta pela vida das pessoas negras vem ganhando destaque com os protestos nas ruas e nas redes pela morte de João Pedro, no Brasil, e George Floyd, nos Estados Unidos.

Além disso, um inquérito sorológico , que investiga o comportamento da Covid-19 no Estado, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, aponta que mais de 70% dos infectados no Espírito Santo são negros. A doença, obviamente, não escolhe raça ou cor, mas tem uma prevalência maior entre pretos e pardos enquanto avança pelas periferias dos municípios capixabas.

"Nessa edição, estaremos abordando os atos de todo o mundo na campanha do "Vidas Negras Importam", e isso inclui os cuidados contra o avanço do novo coronavírus. Nesse espaço contamos com a apresentação de artistas pretos, poetas, músicos e militantes do movimento. Com isso, pretendemos estimular um momento de arte, cultura e política da população negra", garante Sandrinha Oliveira, professora, coordenadora e produtora do bloco Afro Kizomba, além de militante do Círculo Palmarino.

CULTURA E CIDADANIA

De acordo com Sandra, em cada sarau, uma figura de destaque do movimento negro capixaba é homenageado. Neste sábado, será a vez do Professor Doutor Gustavo Forde, do Centro de Educação da UFES.

"Ele lançou, ano passado, o livro Vozes Negras e Educação. Além de sua importância acadêmica, Gustavo também é um importante articulador da luta antirracista no Espírito Santo", complementa.

O cantor e compositor Xavinho é um dos convidados da live "20º Sarau Palmarino #FicoEmCasa" Crédito: Melina Furlan

Além de militância, o "Sarau Palmarino" contará com apresentações musicais e recitais de poesia. "A versão virtual tem possibilitado a participação de pessoas que residem em outros estados, exemplos das artistas Jéssica Passos, do Rio de Janeiro, e Didi Assis, do Rio Grande do Norte, que estarão cantando ao vivo", detalha Sandra.

A tarde ainda contará com a MC Letícia Chaves, cantora e integrante do Círculo Palmarino. Haverá, também, a participação de poetas, músicos e militantes como Xavinho, Iris Oliveira, Moyses Nascimento, Marília Costa, Naomhi, Eduardo Lyra e Elizeu Galacha.

As contribuições solidárias, que poderão ser feitas pelas redes sociais, serão destinadas na compra de cestas básicas para os estudantes do cursinho popular pré-Enem Rede Afirmação.

20º Sarau Palmarino #FicoEmCasa