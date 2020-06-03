Produtor capixaba faz lives com artistas durante a pandemia

Tamires Braga é uma das convidadas do projeto "Café com Zé" Crédito: Reprodução/Instagram

José Celso Cavalieri tem muitas histórias para contar. Seus seguidores no "Café com Zé", que o artista apresenta na rede social às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 19h. Atuando há 16 anos na cena cultural capixaba, o ator, produtor e dramaturgotem muitas histórias para contar. Seus seguidores no Instagram podem conhecer algumas delas na live, que o artista apresenta na rede social às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 19h.

Entre os convidados do bate-papo, gente talentosa, como as cantoras capixabas Anna Cinthia, Dorkas Nunes e Tamires Braga. A última, entrevistada desta sexta (5), chamou a atenção por sua voz potente no programa "The Voice", em 2018. Na atração online, Tamires falará de sua trajetória e projetos musicais, além de, claro, dar uma palinha para os internautas.

O ator, diretor, dramaturgo e produtor cultural José Celso Cavalieri: entrevistas online Crédito: Gustavo Andrade

"Em 2017, cheguei a fazer um piloto para o meu canal no Youtube. Porém, o programa só saiu do papel com a chegada da quarentena. Fizemos algumas alterações. Saiu o Youtube e entrou o Instagram. Além disso, com o isolamento social, ficamos impossibilitados de fazer a atração ao vivo, que era a ideia inicial. Mesmo com as mudanças, a resposta do público está sendo excelente", comemora José Celso, revelando ainda que a agenda de convidados já está lotada.

"Inicialmente, pensamos em tocar as lives até o final de maio, mas, pelo visto, muita gente está querendo tomar café comigo (risos). Estamos em negociações para seguir até final de julho. Se a pandemia se estender, pretendo fazer atrações diárias, de segunda a sexta", planeja.

Para esta semana, além de Tamires, o "Café com Zé" "recebe" o ator e modelo Vinícius Moulin, do elenco do filme Eu te amo Renato. Entre as atrações esperadas para junho, está a presença da atriz trans Sammy Moreira, estrela da websérie Vidas Reversas e o ator, diretor, roteirista e publicitário André Lamare, que fez participações nas novelas "Beleza Pura" (Rede Globo) e "Chamas da Vida" (TV Record), além dos programas "Jornal Sensacionalista" e duas temporadas de "220 volts" (Multishow), ao lado do humorista Paulo Gustavo.

Vinícius Moulin também estará presente na live "Café com Zé" Crédito: Reprodução/Instagram

São conversas íntimas, sem roteiro, com pessoas que fazem a arte acontecer. Por isso, não falamos de política ou perspectivas para o setor em um momento pós-pandemia. Nesse bate-papo, nada pode sobressair ao amor pelas artes, de quaisquer estilos e conceitos, declara Cavalieri.

Fora o programa online, José Celso espera o fim da pandemia da covid-19 para tocar os projetos que precisaram ser interrompidos por conta do necessário isolamento social.

"Pretendo seguir com o monólogo 'As Malas que eu Carrego', que estava em cartaz com boa recepção do público. Além disso, o Café' deve continuar. Vamos apostar em um formato duplo, com atrações capixabas ao vivo e convidados nacionais por meio de lives", complementa.

LIVE "CAFÉ COM ZÉ"

QUANDO: segundas, quartas e sextas-feiras de junho



segundas, quartas e sextas-feiras de junho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE ASSISTIR: Instagram - @josecelso.queirozcavalieri

