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Cultura

Produtor capixaba faz lives com artistas durante a pandemia

José Celso Cavalieri vai comandar bate-papo no Instagram com nomes como Anna Cinthia, Dorkas Nunes e Tamires Braga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 10:02

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 10:02

Tamires Braga é uma das convidadas do projeto "Café com Zé" Crédito: Reprodução/Instagram
Atuando há 16 anos na cena cultural capixaba, o ator, produtor e dramaturgo José Celso Cavalieri tem muitas histórias para contar. Seus seguidores no Instagram podem conhecer algumas delas na live "Café com Zé", que o artista apresenta na rede social às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 19h.
Entre os convidados do bate-papo, gente talentosa, como as cantoras capixabas Anna CinthiaDorkas NunesTamires Braga. A última, entrevistada desta sexta (5), chamou a atenção por sua voz potente no programa "The Voice", em 2018.  Na atração online, Tamires falará de sua trajetória e projetos musicais, além de, claro, dar uma palinha para os internautas.
O ator, diretor, dramaturgo e produtor cultural José Celso Cavalieri: entrevistas online  Crédito: Gustavo Andrade
"Em 2017, cheguei a fazer um piloto para o meu canal no Youtube. Porém, o programa só saiu do papel com a chegada da quarentena. Fizemos algumas alterações. Saiu o Youtube e entrou o Instagram. Além disso, com o isolamento social, ficamos impossibilitados de fazer a atração ao vivo, que era a ideia inicial. Mesmo com as mudanças, a resposta do público está sendo excelente", comemora José Celso, revelando ainda que a agenda de convidados já está lotada.

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"Inicialmente, pensamos em tocar as lives até o final de maio, mas, pelo visto, muita gente está querendo tomar café comigo (risos). Estamos em negociações para seguir até final de julho. Se a pandemia se estender, pretendo fazer atrações diárias, de segunda a sexta", planeja. 
Para esta semana, além de Tamires, o "Café com Zé" "recebe" o ator e modelo Vinícius Moulin, do elenco do filme Eu te amo Renato. Entre as atrações esperadas para junho, está a presença da atriz trans Sammy Moreira, estrela da websérie Vidas Reversas e o ator, diretor, roteirista e publicitário André Lamare,  que fez participações nas novelas "Beleza Pura" (Rede Globo) e "Chamas da Vida" (TV Record), além dos programas "Jornal Sensacionalista" e duas temporadas de "220 volts" (Multishow), ao lado do humorista Paulo Gustavo.
Vinícius Moulin também estará presente na live "Café com Zé" Crédito: Reprodução/Instagram
São conversas íntimas, sem roteiro, com pessoas que fazem a arte acontecer. Por isso, não falamos de política ou perspectivas para o setor em um momento pós-pandemia. Nesse bate-papo, nada pode sobressair ao amor pelas artes, de quaisquer estilos e conceitos, declara Cavalieri.
Fora o programa online, José Celso espera o fim da pandemia da covid-19 para tocar os projetos que precisaram ser interrompidos por conta do necessário isolamento social. 
"Pretendo seguir com o monólogo 'As Malas que eu Carrego', que estava em cartaz com boa recepção do público. Além disso, o Café' deve continuar. Vamos apostar em um formato duplo, com atrações capixabas ao vivo e convidados nacionais por meio de lives", complementa.

LIVE "CAFÉ COM ZÉ"

  • AGENDA DE CONVIDADOS

  • 3/6 (quarta-feira) - Vinicius Moulin  Ator/RJ
  • 5/6 (sexta-feira) - Tamires Braga- Cantora/ES
  • 8/6 (segunda-feira) - Adriano Soares - Ator, Diretor/GO
  • 10/6 (quarta-feira) - Adriana Dehoul - Atriz/RJ
  • 12/6 (sexta-feira) - Angelo Jantorno - Ator, Cantor/ES
  • 15/6 (segunda-feira) - Sammy Moreira - Atriz/ES
  • 17 /6 (quarta-feira) - Cássia Capellini - Atriz/ES
  • 19/6 (sexta-feira) - André Lamare - Ator/RJ (Impromédia)
  • 20/6 (sábado) - Dorkas Nunes  Cantora/ES
  • 22/6 (segunda-feira) - Theo Simon - Ator/ES
  • 24/6 (quarta-feira) - Anna Cinthia - Cantora/ES
  • 26/6 (sexta-feira) - Danillo Rodrigues  Mágico, palhaço e equilibrista
  • 29/6 (segunda-feira) - Leandro Guimarães - Músico/ES

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