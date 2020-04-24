Fernanda Souza manda mensagem para ex, Thiaguinho, durante live

A apresentadora Fernanda Souza e o ex-marido, o cantor Thiaguinho Crédito: Globo/Victor Pollak

O cantor Thiaguinho realizou uma live no YouTube na noite desta quinta-feira, 23, e recebeu o apoio de sua ex-esposa, a atriz Fernanda Souza, com quem foi casado ao longo de oito anos, até 2019.

BOAAAAAAAAAA! Só penso nas doações! Kkkkkkk a VIBE é AJUDAR https://t.co/wCME3lLBFy — Fernanda Souza (@EuFernandaSouza) April 23, 2020

Nos stories de seu Instagram, Fernanda "chamou" seus fãs para assistir e participar da live do ex-marido: "Oba! Vamos cantar, dançar e arrecadar muito! É sempre bom lembrar que é entretenimento com o intuito de arrecadar. Arrasa aí! Vamos arrecadar muitos quilos de alimentos para quem precisa!"

"Thiaguinho, quatro horas de live no mínimo, né?", brincou em outro momento. A atriz ainda ressaltou que fez uma doação também durante a live da dupla Sandy e Junior.

Simmmmm! Quanto mais tempo de live, MAIS DOAÇÕES!!! ?????????? https://t.co/I31zwVgQq4 — Fernanda Souza (@EuFernandaSouza) April 23, 2020

LIVES NA QUARENTENA

Diversos artistas têm realizado transmissões ao vivo por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus. Muitas delas têm a íntegra disponibilizada logo após seu término.