Fernanda Cabral reflete queimadas em disco com participação de Ney Matogrosso

Está sendo (risos). A gente está começando o trabalho agora e está sendo maravilhoso. Primeiro porque, para mim, só o fato de estar com o Ney já é incrível. Eu, que tenho essa ligação forte com a natureza, que sou atriz, gosto de palco... Imagina a quantidade de afinidades que eu possa ter com ele, não é? Ele sempre foi uma grande referência como artista e como pessoa. Foi a partir da gravação dessa canção que surgiu o convite. Outro dia, o Ney me deixou uma mensagem muito bonita. Ele escreveu: 'Muito bom trabalhar com uma pessoa que, além de talentosa, sabe o que quer'. (Risos). Acho que ele reconhece um caminho... E o que eu sei é que quero estar perto de pessoas que me alimentam, que acreditam no meu trabalho e para as quais eu possa oferecer minha energia. Acho que a vida é essa troca. É entrega em cada coisa que você faz. Realmente sou uma pessoa muito focada na carreira e de muita entrega no meu trabalho. Eu acredito nele, acho que é importante e esse lugar de expressão é essencial. Muito além do reconhecimento.