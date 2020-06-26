Felipe Araújo participa de show online de São João no YouTube

O cantor Felipe Araújo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Diretamente de Goiânia, a partir das 21h desta sexta (26), o público pode conferir o Buteco Especial de São João, um dos maiores shows sertanejos da atualidade. Parte da programação após convite, Felipe Araújo vai mostrar mais interpretações de seus hits em apresentação virtual.

Além da música mais tocada de 2019, "Atrasadinha", ele separou um repertório completo e exclusivo: Mala é falsa, Hoje eu Beberei, Espaçosa Demais, Mentira, Ainda Sou Tão Seu, Só Falta Você, Confidências, Deixaria Tudo e Conversa confidencial são alguns dos sucessos que estarão na apresentação.

Espero todos vocês para uma festa linda que eu, o Gusttavo e o Jonas preparamos com muito carinho. Tenho certeza de que vai ser uma noite muito especial, regada a boa música e ao lado (mesmo distante) de grandes amigos", disse o cantor.

Em seguida, continuou: "Hoje, a conexão com o público tem sido virtual, mas é a prova do quanto esse amor entre artistas e público é o que temos para hoje, como a saudade que nos une cada vez mais.

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