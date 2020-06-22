Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

A sexta-feira (26/06) terá live show de Gusttavo Lima; confira a lista

Entre os destaques também estão as apresentações do grupo Molejo e da cantora Letrux

Publicado em 

22 jun 2020 às 18:17

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 18:17

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima irá se apresentar novamente via live, na sexta-feira (26) Crédito: Globo/Fábio Rocha

Lives Musicais 

Letrux

Molejo

Às 20h, no canal no YouTube do grupo

Viva Raul!

Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas. A apresentação faz parte de uma série de atrações live em homenagem ao 75º aniversário de Raul Seixas, que irão durar a semana inteira. (20h) Bate-papo “Pergunte ao Carimbador Maluco” com Sylvio Passos, mediação de Wagner Jacot; (21h) Música com Carlos Rabello. 

Gusttavo Lima, Jonas Esticado e Felipe Araújo

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Em especial de São João. 

Teresa Cristina

Titãs

Às 20h, no canal no YouTube da banda. Com a participação de músicos do Instituto Anelo. 

Live do Ratinho (Gian e Giovani e a Banda Magníficos)

Às 20h, no canal no YouTube"Massa Fun!". Com a participação de Caju e Castanha, Matheus Ceará e o elenco do Programa do Ratinho.

Gilberto Gil

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. A live solidária terá suas doações destinadas aos movimentos #Ajude1Freela e #BackstageInvisível. 

MC WM

Às 20h, no seu canal no YouTube. A live terá o lançamento do videoclipe "Explosão".

Hugo & Lyan

Rita Beneditto

Às 19h30, no canal no YouTube da cantora. Será uma live em homenagem ao Bumba Meu Boi, a festa folclórica brasileira. 

Aldair Playboy - Arraiá

Às 20h, no seu canal no YouTube. Com a participação de Eric Land, Danieze Santiago, Kátia Cilene, Luan Andrade e Renno Poeta. 

Katy Perry

Às 22h, no aplicativo "Beeapp".

Alceu Valença- Arraiá

Às 20h, em seu canal no YouTube e no perfil no Instagram

Só Track Boa

A partir das 21h, na Twitch. Com os DJs Volkoder (21h) e Victor Lou (23h).

São João de Todos

Às 19h, no canal no YouTube "Sua Música". Com Renno (19h) e Caninana (21h).

Teatro Live

Justa

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Yara de Novaes. 

Live Infantil

Mundo Bita

Às 17h, no canal no YouTube da atração para a criançada. Será uma live especial de São João. Promete muita música e surpresas para os pequenos.  

Literatura

Live do livro Projeto Brisas

às 17h, no perfil no Instagram da editora dialética

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados