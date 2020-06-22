A sexta-feira (26/06) terá live show de Gusttavo Lima; confira a lista

Lives Musicais
Letrux
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Molejo
Às 20h, no canal no YouTube do grupo.
Viva Raul!
Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas. A apresentação faz parte de uma série de atrações live em homenagem ao 75º aniversário de Raul Seixas, que irão durar a semana inteira. (20h) Bate-papo “Pergunte ao Carimbador Maluco” com Sylvio Passos, mediação de Wagner Jacot; (21h) Música com Carlos Rabello.
Gusttavo Lima, Jonas Esticado e Felipe Araújo
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Em especial de São João.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Titãs
Às 20h, no canal no YouTube da banda. Com a participação de músicos do Instituto Anelo.
Live do Ratinho (Gian e Giovani e a Banda Magníficos)
Às 20h, no canal no YouTube"Massa Fun!". Com a participação de Caju e Castanha, Matheus Ceará e o elenco do Programa do Ratinho.
Gilberto Gil
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. A live solidária terá suas doações destinadas aos movimentos #Ajude1Freela e #BackstageInvisível.
MC WM
Às 20h, no seu canal no YouTube. A live terá o lançamento do videoclipe "Explosão".
Hugo & Lyan
Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
Rita Beneditto
Às 19h30, no canal no YouTube da cantora. Será uma live em homenagem ao Bumba Meu Boi, a festa folclórica brasileira.
Aldair Playboy - Arraiá
Às 20h, no seu canal no YouTube. Com a participação de Eric Land, Danieze Santiago, Kátia Cilene, Luan Andrade e Renno Poeta.
Katy Perry
Às 22h, no aplicativo "Beeapp".
Alceu Valença- Arraiá
Às 20h, em seu canal no YouTube e no perfil no Instagram.
Só Track Boa
A partir das 21h, na Twitch. Com os DJs Volkoder (21h) e Victor Lou (23h).
São João de Todos
Às 19h, no canal no YouTube "Sua Música". Com Renno (19h) e Caninana (21h).
Teatro Live
Justa
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Yara de Novaes.
Live Infantil
Mundo Bita
Às 17h, no canal no YouTube da atração para a criançada. Será uma live especial de São João. Promete muita música e surpresas para os pequenos.
Literatura
Live do livro Projeto Brisas
às 17h, no perfil no Instagram da editora dialética
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):